Mariachi muere al ser atropellado y prensado contra un tráiler en Tlaxcala

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hombre vestido de mariachi murió de manera instantánea luego que un automovilista que se había estacionado en la banqueta se echó de reversa y prensó al sujeto con un tráiler que transitaba en la vía Chiautempan-Puebla.

Los hechos, que fueron captados por una cámara de seguridad de un restaurante, se registraron el viernes 11 de septiembre, en la vía mencionada, a la altura de La Magdalena Tlatelulco, en Tlaxcala.

En el video que circula en redes se aprecia el impactante momento del accidente, tras el cual el automovilista quiso arrancar pero fue detenido por una persona que golpeó la puerta del vehículo.

Los medios locales informaron que el occiso era músico y mariachi. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala está investigando el caso. Trascendió que el inculpado podría responder penalmente por la muerte del joven.

El video se hizo viral desde el viernes, luego que el video fue difundido por la cuenta Accidentes CDM, con el hashtag #Tlaxcala.

#Tlaxcala Joven músico muere al instante al ser atropellado e impactado contra un camión por un vehículo que se estacionó en una banqueta. pic.twitter.com/MIVV4TUkLf — Accidentes CDMX (@EnlacesNR) September 13, 2020

La videograbación causó conmoción y una ola de comentarios en redes: @mariana_comentó: “¡Qué horror! Estacionados cobre la banqueta y la gente en pleno arroyo”. @wontolla88 reviró: “Estacionados sobre la banqueta, el peatón tiene que arriesgar el pellejo para poder caminar y aparte ¿para qué diablos sirven los espejos o las cámaras integradas en la parte trasera de muchos vehículos?”.

@EBernabeRV añadió: “Este accidente fue una cadena de cagadas. La cagó el que se estacionó en la banqueta, la cagó el viene viene que no sirvió para nada, la cagó otra vez el que se subió a la banqueta por confiar en viene viene y la cagó el joven que quiso pasar mientras un auto se daba de reversa”.

Y siguió: “Moraleja. No se estacionen en banquetas y siempre estaciónense de salida, no confíen en los viene viene (no sirven de ni madrez –sic–) y nunca crucen si ven un carro que va de reversa. Pobre muchacho”.

@DeLulaojeda se quejó: “Un vehículo??? Están varios estacionados, usan la banqueta de estacionamiento y nadie les dice nada??? Y los de tránsito, bien Gracias!!!!” @Enrique79467 lo secundó: “Las banquetas son para los autos!! Qpm”. @PepeLeBull: “Qué pinche coraje. A ver si la policía empieza a levantar ‘cuidacoches’ en vez de solo pasar por su cuota. Pinches asesinos”.