La UIF congela cuentas de exfuncionarios de Gómez Palacio, Durango

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló diversas cuentas a exfuncionarios de la administración municipal de Gómez Palacio, Durango, en el trienio 2016-2019.

Entre ellos se encuentran la exalcaldesa Juana Leticia Herrera y el extesorero Oscar García, a quienes se les imputa el presunto desvío del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de recursos municipales.

Sin embargo, Herrera desmintió la información a través de sus redes sociales:

“Me estoy enterando por las redes sociales de una información totalmente errónea y sin sustento con respecto a que se me habían bloqueado mis cuentas bancarias personales, cabe aclarar que es FALSA dicha información, pues no he sido notificada al respecto y sigo trabajando con toda normalidad mis actividades particulares.

“Sin duda es un señalamiento claramente con fines políticos, manipulado por la actual Administración Municipal de Gómez Palacio, Dgo”.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el recurso del ISR, a través de una triangulación entre personas y empresas, finalmente era enviado a cuentas personales de los empleados.

Por ello, también fueron congeladas cuentas de 3 empresas ligadas a la triangulación de dichos recursos realizada por algunos funcionarios municipales.

Estas acciones han motivado la presentación de denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra 5 personas físicas y 3 personas morales.

Juana Leticia Herrera fue senadora por el PRI durante la LXIII Legislatura entre el 29 de agosto de 2015 al 31 de agosto de 2018.

Carlos Herrera, padre de Leticia Herrera, también fue dos veces alcalde de Gómez Palacio. Él falleció en el 2016 y fue propietario de la empresa de lácteos Chilchota.