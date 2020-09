Jueza federal vuelve a rechazar petición de César Duarte para obtener libertad condicional

WASHINGTON (apro).- Lauren F. Louis, jueza federal del distrito sur de Florida, negó nuevamente la libertad condicional al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por lo que seguirá encarcelado para enfrentar su juicio de extradición a México.

Acusado por el actual gobernador panista, Javier Corral, de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el exmandatario priista solicitó a la corte su libertad condicional, con el argumento de que no escaparía de Estados Unidos; además, aseguró que por las restricciones de salud de la pandemia no ha podido organizar su defensa.

En un documento de cinco páginas, la juez Louis rebatió los argumentos de Duarte Jáquez y sostuvo que desde prisión el detenido ha podido comunicarse por teléfono con el equipo de su defensa.

Asimismo, rechazó la apelación de que no huirá porque siempre ha cooperado con el gobierno federal estadunidense desde hace tres años, cuando salió de México.

El exgobernador explicó que desde que llegó a Estados Unidos “se puso en comunicación y a disposición” del Departamento de Justicia cuando se enteró de las acusaciones en su contra.

La jueza le respondió que “pese a sus comunicaciones con el gobierno (estadunidense), nunca oralmente expuso su disposición a ser detenido” ante el pedido de tal acción con fines de extradición por parte del gobierno mexicano.

“La aceptación de responsabilidad que normalmente se entiende como cooperación no está presente bajo estas circunstancias, y no encuentro que sus comunicaciones con el gobierno fortalezcan sus argumentos de que no representa riegos de fuga”, se lee en la respuesta de la jueza Louis.

El exmandatario priista también alegaba que su extradición a México pone en riesgo su vida, lo que a su vez fue rebatido por la magistrada federal a cargo de la extradición.

Detenido el pasado 8 de julio en uno de los suburbios de la ciudad de Florida, Duarte Jáquez es señalado por el gobierno de Chihuahua como el responsable del saqueo directo al erario estatal por más de 4 mil millones de pesos, y del robo y desaparición de obras de arte del estado.

“Duarte sostiene que, debido a las restricciones para visitas en la prisión por covid-19, no ha sido adecuada su asistencia a sus abogados para preparar su defensa; aunque la corte reconoce las dificultades, no encuentra limitaciones que constituyan una circunstancia especial para pagar una fianza ante la petición de la extradición”, acotó Louis.

El exgobernador de Chihuahua, quien se mantenía escondido en Estados Unidos, eludió por casi tres años su captura y proceso de extradición a México, gracias a que en el último año del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, éste no presionó para que se lograra.

Con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, el nuevo gobierno mexicano revisó los pedidos de extradición hechos con anterioridad, y mejorando los argumentos legales logró unificar el pedido con solidez y tuvo el efecto esperado.

Ahora se espera que la juez dicte los procedimientos normales de un proceso de juicio de extradición. Y de encontrar válidos los argumentos del gobierno de México en contra de Duarte Jáquez, el exmandatario priista será entregado a las autoridades mexicanas.