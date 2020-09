Bloqueo de cuentas, por defensa del agua en Chihuahua: Reyes Baeza

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El exgobernador José Reyes Baeza Terrazas atribuyó a su presencia “pacífica y solidaria” en el movimiento de defensa del agua, en el arranque de la manifestación hacia la presa La Boquilla, el “linchamiento” mediático que han emprendido en su contra desde el gobierno federal, ya que no ha sido notificado de manera formal de alguna investigación.

En rueda de prensa virtual dijo que acudió a la manifestación por invitación y por varias razones más: “Soy hijo y nieto de agricultores de esa región del estado (zona centro-sur); por reciprocidad, siempre me han apoyado y porque les asiste la razón. Creo que la fuerza de la unidad de la sociedad y para convocar al diálogo que permite escuchar y argumentar, nadie es poseedor de la verdad absoluta y hay que atender la sabiduría de la experiencia”.

Nota relacionada:

AMLO da su informe sobre el conflicto en Chihuahua por el agua

Sobre el presunto desvío de 129 millones de pesos cuando Reyes Baeza fue director del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el exgobernador dijo que él sólo fue notificado por la institución bancaria de la que él es derechohabiente, pero no he recibido un documento directo y formal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó este martes en Twitter que la acusación contra José Reyes Baeza es por la investigación que forma parte de la Estafa Maestra, en la que se le señala que desvió 129 millones de pesos de la dependencia.

El caso del ex gobernador José " R" versa sobre el presunto desvío de 129 mdp del ISSSTE en el marco de la denominada estafa maestra, entre otras irregularidades financieras.

Presentaremos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) September 15, 2020

“Yo tengo que esperar a que me notifiquen de qué se me acusa. Vemos el contexto y la coyuntura, y por lo menos sospechamos de la motivación. Finalmente hay que esperar. Si el titular de la Unidad de Investigación Financiera anuncia, a través de un tuit, de lo que se me pretende acusar, cuánto voy a esperar que se me formalice la acusación.”

“Además, tengo que esperar como cualquier otro mexicano, tengo mis garantías constitucionales y creo en el Estado de Derecho del país, para organizar mi defensa, pero esperaré mi notificación formal e iniciaré los trámites”, agregó Reyes Baeza.

Al preguntarle sobre la promoción de un amparo para evitar una posible detención, respondió que ni siquiera ha pensado en ampararse porque no tiene nada qué ocultar, pero en su momento, con su defensa, evaluará hacerlo o no.

“Son temas que ya han mencionado mucho (…) algunos mal intencionados han hecho en los medios de comunicación y me suben a ese tren, pero finalmente voy a esperar que se me notifique, una vez que el denunciante proceda con la denuncia”.

El ex gobernador dio a conocer que le bloquearon dos tarjetas de crédito, tres de débito y una cuenta de inversión. Una de las tarjetas de débito la tiene desde su paso por el comité directivo nacional del PRI y otra desde que fue director del ISSSTE.

Detalló que su patrimonio lo ha logrado conformar en 25 años, porque desde que era estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua, comenzó su carrera política. “He construido un patrimonio (…) Hay un proceso de evolución patrimonial. Puedo decir que enfática y categóricamente, no tengo de qué preocuparme, no tengo de qué avergonzarme (…) estoy seguro que los elementos probatorios, las cosas van a resultar favorables”.

Insistió en que ninguna auditoría lo ha señalado por su paso en el ISSSTE, cargo que dejó en enero de 2018 por renuncia propia.

“No he figurado en auditorías o informes de Auditoría Superior de la Federación (ASF), no había sido señalado hasta este momento, incluso por una sola auditoría por el órgano de control o cualquier otro orden”.

Criticó que un problema tan sencillo como el del agua, obliga a que los involucrados estén en una mesa de negociación y diálogo político: los representantes de los agricultores y las instituciones de gobierno involucradas en el tema, “a través del diálogo político, de la negociación, ante una manifestación social como las que hemos visto”. Agregó que él participó con una “profunda responsabilidad ética y moral” al inicio de la manifestación.