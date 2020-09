Con documentos históricos, hacen su agosto en el mes patrio

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Este martes 8 Morton Subastas puso a la venta libros e importantes documentos mexicanos de la Independencia, el Primer Imperio y la Primera República, pese a haber intentado detener las ofertas de dicha casa el Archivo General de la Nación (AGN) con una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.

“Es muy preocupante que este mero septiembre patrio sea el mes cuando los documentos salen a subasta con precios muy altos”, afirma Alberto Ávila, profesor en la UNAM e investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas, nacido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (1971).

“Estos precios son el incentivo para que la gente saque documentos de los archivos. Y asimismo es muy preocupante que alguien se entere de que algún documento del AGN, estatal o municipal –como los de muy distintas épocas robados en 2017 del Archivo Histórico de San José del Parral, hoy Parral, Chihuahua– puedan cotizarse en más de 100 mil pesos, máxime que esta recesión durante la pandemia tranquilamente motiva a que alguna gente se arriesgue a hurtarlos con facilidad”.

Dedicado al estudio de historia en los procesos de Independencia y Revolución de México y América Latina, Alberto Ávila añade:

“En Estados Unidos el caso es todavía más grave, sabemos que están en subasta documentos cortesianos, relacionados con Hernán Cortés, extraídos del Fondo Documental del Hospital de Jesús, del AGN. Son documentos que habían sido consultados en ese archivo hace algún tiempo; ya no están y de pronto ahora aparecen en subasta, coincidentemente cuando se cumplen 500 años de la Conquista de la Ciudad de México-Tenochtitlan por Hernán Cortés.

“Esto induce a que tales documentos alcancen precios muy elevados. Lo mismo pasa con aquellos de la casa Morton el martes 8, de los cuales debo decir que no existe certeza alguna de que hayan sido sustraídos ilegalmente. De hecho, yo parto de la suposición de que son perfectamente legales, pero pienso que no se informó para que el AGN averiguara si efectivamente lo son.

“Norton tiene sus propios protocolos y no sabe si el propietario informó debidamente al AGN con 20 días de anticipación; pero el artículo 77 de la Ley Federal de Archivos es muy claro: las casas de subasta están obligadas a verificar que se haya hecho esa notificación al AGN. Y si no se hiciera, la venta es nula. Esta ley es desconocida por la mayoría de las personas que tienen documentos históricos en su poder; no obstante, todos sabemos que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.”

Existen algunos “documentos muy importantes” que no se conocían, por ejemplo el de 1814 con la orden que dan los tres miembros del Poder Ejecutivo de los Insurgentes (“los tres José Marías: Morelos, Cos y Liceaga”) para crear una primera Academia Militar en México, y que subastó Norton, si bien “muy probablemente no salió del AGN”. Reitera que podría declararse nula la venta de Morton toda vez que no se informó al AGN de su existencia, y facilitarle la posibilidad de adquirirlo, “que es lo que la ley dice”.

Ávila, autor de la tesis de doctorado en torno a los conspiradores republicanos en la época del Imperio de Iturbide, y cuyo estudio sobre la consumación de la Independencia, hace dos siglos, saldrá en 2021, concluye:

“Para los asuntos de los documentos extraídos de archivos públicos, como los del Sagrario Metropolitano de la Catedral de la Ciudad de México, o los relacionados con Hernán Cortés del Fondo Hospital de Jesús, ya el INAH está interviniendo con demandas. Además de la Ley General de Archivos hay una Ley de Monumentos Históricos Nacionales que data de la década de los setenta, y la verdad que ya merece una buena actualización.

“Lo que yo esperaría es que el propio AGN se ponga las pilas y empiece a hacer bien su chamba; las subastas de documentos que debieron ser informadas legalmente al AGN se suceden prácticamente cada semana, y no solamente en Morton Subastas. Pero no se informa, y lo peor es que el AGN tampoco se preocupa en declarar nulas dichas ventas.”