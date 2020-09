Porfirio Muñoz Ledo: Un partido de izquierda no puede comprar el poder

Suave la voz, contundentes sus respuestas, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, uno de los contendientes a la presidencia de Morena, hace un retrato del partido en el que milita, de su propósito de “tirar la cuerda hacia la izquierda” y fomentar un debate ideológico interno. En el partido está corriendo mucho dinero, dice; y cuando se le piden nombres, responde sin titubeos que él sólo afirma, no acusa. Se da ese lujo porque, puntualiza, “soy un hombre libre”.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Porfirio Muñoz Ledo denuncia: “En Morena hay un corrimiento a la derecha muy claro. Somos el partido del pueblo, no somos el partido del dinero, y está corriendo mucho dinero. ¿Por qué? Porque el año próximo va a ocurrir la elección más compleja en la historia del país”.

–¿Qué pasa con el dinero? –se le pregunta.

–Hay mucho dinero. De algunos.

–¿De quiénes?

–Yo me propongo hacer afirmaciones, no acusaciones.

El diputado federal hizo público su deseo de contender por la presidencia nacional de Morena el domingo 6 mediante un tuit y desató reacciones en favor y en contra. Entre estas últimas, una recurrente: su avanzada edad, sus 87 años.

Muñoz Ledo avienta el cuerpo sobre la mesa. Ha escuchado sin parpadear, entrelazados sus dedos, la pregunta del reportero.

–Hay quienes de inmediato cuestionaron su edad. ¿Cómo pretender dirigir Morena a los 87 años?

La respuesta la hace casi en susurro, como confidencia. La mirada viva: “Te voy a decir algo que aún no he patentado. Los jóvenes no se han dado cuenta de que a nosotros los mayores la pandemia nos ha dado una nueva vida, una vida virtual. Estoy haciendo política desde mi escritorio. Nunca pensé que algún fenómeno de la naturaleza me iba a permitir seguir haciendo política al ritmo que la estoy haciendo”.

Y se va de largo: “La pandemia es una bendición para los adultos mayores. Todo lo puedo hacer desde aquí”, dice, mientras golpea levemente, con el puño derecho cerrado, la base de su escritorio. “Todo se hace desde aquí”, subraya.

En entrevista el lunes 7, un día antes de que registrara su candidatura, en su residencia de las Lomas de Chapultepec, pone un ejemplo de cómo la pandemia les ha cambiado la vida a los adultos mayores.

