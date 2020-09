Hallan 50% de muertes sospechosas más de las confirmadas en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Ciudad de México se detectaron 20 mil 535 defunciones asociadas a covid-19 o sospechosas hasta agosto pasado, aunque el reporte de muertes confirmadas por el virus hasta el día 31 del mismo mes fue de 10 mil 532 casos; es decir, apenas 51.2% de lo informado oficialmente.

Esas 20 mil 535 defunciones están incluidas en las 30 mil 462 que la Comisión Técnico-Científica para el Análisis de la Mortalidad por SARS-COV-2 y la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), dirigida por José Antonio Peña Merino, encontraron como “exceso de mortalidad” desde enero hasta agosto de este año.

La ADIP desarrolló un modelo propio, con base en la metodología que usó dicha Comisión, creada el pasado 13 de mayo y que delimitó su análisis al 30 de junio.

La existencia de este grupo se anunció luego de que al menos tres medios de comunicación internacionales publicaron que en la Ciudad de México había tres veces más muertes asociadas al virus de lo que reportaban las autoridades.

De acuerdo con el Informe de Exceso de Mortalidad hasta agosto, del total de exceso de muertes, 73.4% de personas fallecidas habitaban en la CDMX, 23.9% en el Estado de México y 2.7% en otras entidades del país. Además, 91.8% de esas muertes ocurrieron en hospitales y 6.8% en domicilios.

Sintetizo los datos al mes de agosto: 1. En 2020 hemos acumulado 30,462 muertes por arriba de lo esperado dado la comparación con años previos. 2. De éstas, en 20,535 se asociaron con Covid19. pic.twitter.com/zIQarbhvVk — José Merino (@PPmerino) September 16, 2020

La ADIP determinó que, entre mayo y agosto, el exceso de mortalidad se redujo en 68% para residentes de la capital. Mientras que, en el mismo lapso, el promedio diario del número de actas de defunción donde aparece como causa de muerte Covid-19 o sospecha de Covid-19 se redujo en 66%.

Este miércoles, y luego de las enésimas veces que Sheinbaum anunció que se harían públicos los resultados de la Comisión y su actualización hasta agosto, Peña Merino, los ofreció en su cuenta personal de Twitter y no por el área de Comunicación Social del gobierno capitalino.

El informe

En el informe más reciente, que se localiza en la página de internet www.covid19.cdmx.gob.mx, la ADIP recuerda que la Comisión Científico-Técnica encontró un exceso de mortalidad de 17 mil 826 fallecimientos para residentes de la Ciudad de México, hasta el pasado 31 de junio.

Dicho exceso, agrega, “comenzó a notarse a partir del 18 de abril, llegó a su punto máximo entre inicio y mediado y mayo y comenzó a descender desde esa fecha”.

En abril, el promedio diario de muertes en exceso fue de 81.7, en mayo de 319.1, en junio de 194.1, en julio 109.3 y en agosto, 103.7 muertes.

Agrega que para calcular el exceso de mortalidad en la Ciudad de México la Comisión utilizó “una técnica de regresión denominada método de Serfling, que aplicamos a los datos de mortalidad publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 2000 al 2018 y las actas de defunción para determinar la mortalidad del 2019, ya que el INEGI no ha publicado estos datos.

Se utilizó una confiabilidad estadística del 99% que aporta una alta consistencia a los resultados.”

Y, a partir de julio, compartió con el gobierno capitalino la metodología y resultados necesarios para que éste continúe el cálculo de exceso de mortalidad mediante el análisis de las actas de defunción del Registro Civil local.

El documento destaca que, al publicar de manera semanal el exceso de mortalidad, así como la base de datos abiertos de mortalidad, la CDMX “se vuelve la primera entidad federativa del país en transparentar información oportuna, relevante y en formatos abiertos sobre el impacto de la pandemia.

Además de ser una de las pocas ciudades a nivel mundial en facilitar el acceso a la información en datos abiertos”.

También subraya que, de acuerdo con “fuentes públicas”-en particular, con los portales euromomo.eu, The Economist y Financial Times-, el “exceso de mortalidad de la CDMX en 2020 (58%) es menor que el de ciudades como Madrid (157%), Lima (289%), Santiago (102%), Nueva York (208%) y Londres (91%)”.

“Ética y transparencia”: ADIP

En un “hilo” de nueve mensajes en su cuenta personal de Twitter, Peña Merino explica que, “cada muerte por Covid19 es un hueco colectivo”, pero asegura que “hay una obligación de transparencia de autoridades y un derecho a saber de ciudadanas/os sobre el exceso de mortalidad en CDMX en 2020”.

Además de compartir las ligas del informe de la Comisión y de la actualización hecha por la ADIP, el funcionario colocó la liga al portal de Datos Abiertos del gobierno capitalino donde se pueden consultar, -en formato abierto y sin los nombres de las personas-, cada caso de muerte en la capital, incluidos los asociados al virus en lo que va del año, así como los datos de defunciones desde 2018, para poder construir un comparativo.

El exprofesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) enfatiza que “este es un ejercicio de transparencia sobre covid19 inédito entre los estados del país. Creemos en la rendición de cuentas y en el derecho de todas y todos a saber, replicar, y cuestionar”. Y reitera que la ADIP actualizará la información cada semana.

También destaca que, aunque la CDMX es una de las entidades del país y una de las ciudades del mundo más afectadas por la pandemia, no se alcanzaron los niveles de exceso de mortalidad observados en otras ciudades como Nueva York, Madrid, Lima, Guayaquil, Santiago o Manaus.

Por último, asegura que “si bien en términos del ratio entre (defunciones/casos) o (defunciones/hospitalizaciones), CDMX ocupa el lugar 24 y 13 respectivamente en el país. Estos son datos que describen una tragedia. Minimizarlos o maximizarlos con fines políticos está fuera de nuestro código de ética”.

El pasado lunes 14, Claudia Sheinbaum ofreció un informe sobre las acciones que ha hecho su gobierno para enfrentar la pandemia por Covid-19. Sin embargo, al mencionar las “lamentables defunciones”, solo repitió que en los próximos días se daría a conocer los resultados que este miércoles difundió el director de la ADIP, José Antonio Peña Merino.