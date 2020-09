Samuel García va por la gubernatura de NL y Luis Colosio por la alcaldía de Monterrey

MONTERREY, N.L. (apro).- Samuel García Sepúlveda, senador de Movimiento Ciudadano (MC), confirmó hoy que buscará la gubernatura y hará fórmula con Luis Donaldo Colosio Riojas, quien contenderá por la alcaldía de esta ciudad.

El nuevoleonés sostuvo que ya cuenta con el aval de la dirigencia de MC, por lo que espera aparecer en la boleta en los comicios de 2021.

“Siempre estuvo claro: mi proyecto es estatal y el de mi compañero Luis es el de la ciudad (de Monterrey). Se adelantaron los tiempos. Ahora la Comisión dará a conocer que para el 8 o 10 de octubre es el vencimiento de registro de independientes, candidatos y coaliciones, y eso obviamente aceleró el proceso, pero no cambia la sustancia”, dijo.

Abundó: “El proyecto va y no tengo duda que, en Nuevo León, tanto el estado como la ciudad pronto serán naranja. El lunes quedó muy claro que el dirigente nacional Clemente (Castañeda) informó públicamente quién es el perfil para cada puesto, aunque no hay nada definitivo, mientras no esté registrado en la Comisión y en la boleta”.

Asimismo, García Sepúlveda se manifestó abierto a establecer una coalición con otros partidos para los comicios del año entrante.

Tras la visita que efectuó hoy a instalaciones de Manitas Pintando Arcoiris, que ayuda a niños con cáncer, el senador expresó que hasta ahora no hay ningún otro aspirante dentro del partido en la entidad que haya manifestado buscar la misma posición política.

El pasado lunes 14, el dirigente nacional de MC, Clemente Castañeda, destapó para la gubernatura nuevoleonesa a Samuel García, a quien consideró el mejor candidato que el partido tiene en el estado, pues goza de “trayectoria intachable” y lidera al equipo naranja en Nuevo León.

Desiste de enjuiciar al Bronco

El senador anunció hoy que dejará de promover el castigo contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso local que repusiera el proceso para sancionar al mandatario, luego de que se le encontró culpable de usar recursos públicos para recabar firmas de apoyo a su fallido proyecto presidencial.

García Sepúlveda, quien promovió la destitución de El Bronco a través de una denuncia que interpuso ante las autoridades electorales, dijo que dejará de pelearse y se concentrará en luchar contra el covid-19.

“Prometí dejar de pelear. Con el covid-19 tenemos que juntarnos para salir de la pandemia. Lo que le puedo decir a la gente de Nuevo León, al Bronco y al Congreso, es que se olviden de Samuel García con este tema. Le di carpetazo. Hice todo lo que estaba en mis manos para que hubiera sanción, pero hoy, ante tanta desgracia, necesidad y crisis económica, no puedo perder un minuto más con el Bronco. Le deseo al Bronco lo mejor”, finalizó.