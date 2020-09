El Bronco se compara con Miguel Hidalgo

MONTERREY, NL (apro).- El gobernador Jaime Rodríguez Calderón se comparó hoy con Miguel Hidalgo al establecer un paralelo con el llamado padre de la patria, porque ambos, dijo, lucharon contra los poderes del centro del país.

Durante la ceremonia por el 210 aniversario de la Independencia de México, en la Macroplaza vacía, y solo ante invitados especiales, El Bronco señaló que hoy, como en aquella época de la gesta independentista, la relación entre los estados y la capital de México es muy similar.

“Este día del 210 aniversario de la Independencia de México, declaramos hoy en Nuevo León que seguiremos trabajando para que el centro sea menos abrasivo (sic), así como luchó Hidalgo contra el centro. Fíjense ustedes, todos nuestros héroes lucharon contra el centro, y el centro sigue siendo lo mismo”, destacó en un discurso que ha mantenido desde que se unió a la llamada Alianza Federalista.

Luego llamó al diálogo con la Federación, aunque reiteró que el gobierno central aún no entiende las dinámicas de cada región del país

“Las regiones deben de fortalecerse, pero ya no con las armas sino con el diálogo, ya no con la confronta sino con el convencimiento. Los gobernantes tenemos que trabajar en ese sentido. Tenemos que ayudar a que México avance, pero el centro sigue siendo un problema y lo seguirá siendo si las regiones no trabajamos para convencer al centro de que cada estado, cada región del país es diferente”, expuso.

De manera permanente, el mandatario nuevoleonés, junto con los otros nueve gobernadores de la Alianza Federalista, han pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que reestructure la distribución fiscal de recursos federales, actualmente inequitativa para estados como Nuevo León, que es de los que más aporta a los ingresos de la nación.

Al hablar de la situación de la entidad ante la pandemia de covid-19, Rodríguez Calderón manifestó que las empresas y los ciudadanos se han comportado de manera ejemplar, luego de que le apostó a reactivar la economía tras la obligada cuarentena.

“En Nuevo León estamos poniendo un ejemplo, porque estamos reactivando la economía del estado, primero que cualquier otro estado del país. Nos atrevimos a vivir y convivir con el virus, porque establecimos y reestablecimos un sistema hospitalario fuerte”, finalizó.