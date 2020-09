AMLO: consulta fue “una hazaña”; no es venganza, yo no odio, la Corte decidirá

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó ampliamente la defensa de su petición para que se realice una consulta popular que decida si se debe o no enjuiciar a los expresidentes.

También lamentó que se lancen sospechas sobre la recolección de firmas ciudadanas en los medios de comunicación, considerando el ejercicio como una “hazaña”.

Luego de que el pasado martes enviara a trámite la petición al Senado de la República, al límite del cumplimiento del plazo, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recibiera el escrito, el mandatario recordó hoy, en su conferencia de prensa matutina, que hay 20 días para resolver el pedimento y garantizó la libertad de los ministros en la substanciación y resolución al respecto.

Los ministros “pueden tener la arrogancia, si quieren, de sentirse libres, porque lo son. Va a depender de ellos que se declare constitucional y pase a las cámaras, al Instituto Nacional Electoral y adelante”, dijo.

Las críticas a la consulta que propone el mandatario, origen de una recolección de firmas ciudadanas y de posicionamientos de la bancada de Morena en el Senado, se fundan en dos vertientes: una sobre la obligatoriedad de procesar delitos y otra, sobre la disposición constitucional que otorga inmunidad a los presidentes por actos realizados durante sus períodos.

Hoy, el mandatario insistió en que no se trata de un acto de venganza ni de persecución sino del cumplimiento de su responsabilidad, descartando tener problemas personales con los expresidentes, mencionando en particular a carlos Salinas de Gortari y a Felipe Calderón.

“Yo no odio, yo no podría vivir odiando. Yo soy feliz porque predico el amor al prójimo, no le deseo mal a nadie”, expresó.

Luego pidió a los expresidentes:

“Si no están conscientes, que piensen en mi situación y en la del pueblo, en el daño que ocasiona la corrupción y cómo tenemos que poner un hasta aquí a todo lo que ha sucedido, a todas las atrocidades”.

Reiteró su decisión de no quedarse callado ni ser “tapadera”, porque con ello debilitaría la institución presidencial y la autoridad moral de su gobierno.

También rechazó que se afecten derechos de los expresidentes, asegurando que la consulta tendría que ver con que “el pueblo” decida si se les enjuicia conforme a la ley, respetando garantías, sin violar derechos humanos y dentro del marco de la legalidad existente, definiendo si procede o no el fuero presidencial.

López Obrador se pronunció por el ejercicio, como parte de su idea de esclarecimiento de hechos para evitar la repetición.

“No puede haber juicio sumario; tiene que demostrarse que hay culpabilidad, presentarse pruebas, se tiene que resolver lo del fuero, si se puede juzgar a los expresidentes. Las autoridades competentes son las que van a resolver (…) nosotros lo que queremos es que se le pregunte al pueblo”, agregó.

El tema fue abordado en varias oportunidades durante la conferencia de prensa, en la que rechazó temer reacciones de los exmandatarios o sus grupos políticos e insistiendo en el carácter histórico de la realización de la consulta:

“Esto marca una nueva etapa, esta es la transformación, es demostrar que hay auténtica democracia, que el pueblo manda”, expuso.