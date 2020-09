Moderna hace públicos los protocolos de su vacuna contra covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La farmacéutica estadunidense Moderna decidió compartir públicamente los protocolos para su ensayo clínico de la vacuna contra covid-19.

“Nos preocupa profundamente que el público, los médicos y las enfermeras de todo el país confíen en esta vacuna para que se utilice”, dijo el director ejecutivo de la compañía, Stephane Bancel, en una entrevista con el canal CNBC.

Previo a una reunión con inversionistas, Moderna dio a conocer que el ensayo ya ha inscrito a 25 mil 296 de los 30 mil voluntarios programados para esta fase, y más de 10 mil han recibido dos dosis de la vacuna.

La decisión de publicar los protocolos, contraria a la práctica habitual de que éstos sean confidenciales, busca generar confianza entre la gente acerca de la calidad del producto que se está preparando.

“Hemos estado trabajando nueve meses para tratar de detener este virus lanzando una vacuna al mercado”, dijo Bancel en el programa Squawk Box. “Al ser transparentes, queremos asegurarnos de que el público general confíe en las vacunas”.

"We care deeply that this vaccine is trusted by the public, clinician and nurses around the country," says @Moderna CEO Stephane Bancel. pic.twitter.com/ohsowfd6yv

