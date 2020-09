Presidente del Consejo Europeo rinde homenaje a la periodista Daphne Caruana, asesinada en 2017

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, rindió un homenaje a la figura de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia, en el lugar en el que murió por la explosión de una bomba colocada en su vehículo, en Malta.

“Rindo tributo a la memoria de Daphne Caruana Galizia y expreso mi más profunda solidaridad con su familia”, dijo Michel, quien acudió al lugar de la explosión acompañado por el marido de la periodista y Matthew Caruana, uno de los hijos del matrimonio.

Michel aseguró que el asesinato de Daphne Caruana Galizia “es una vergüenza para los valores europeos”, tanto para el estado de Derecho como para la libertad de expresión y la libertad de prensa.

“Tenemos que luchar para promover estos valores día tras día”, afirmó Michel.

El presidente del Consejo Europeo estuvo con el marido y el hijo de la periodista ante una pancarta con el retrato de la reportera de investigación emplazado en el mismo lugar en el que la explosión de una bomba colocada abajo de su coche acabó con su vida el 16 de octubre de 2017.

Al acto no acudió ningún representante del Gobierno maltés.

Tras el acto, el presidente del Consejo Europeo acompañó a la familia Caruana a su vivienda, situada a poca distancia, y platicó con los familiares de la reportera, según informó el diario The Times of Malta.

El asesinato de Daphne Caruana Galizia, famosa por sus investigaciones periodísticas en materia de lucha contra la corrupción, conmocionó a Malta y a la Unión Europea en un caso que todavía sigue sin resolverse y en el que el considerado como principal ‘cerebro’ es un empresario maltés con conexiones con varios miembros del anterior Gobierno maltés.

I pay tribute to the memory of #DaphneCaruanaGalizia and I express my deepest sympathy to her family.

What happened is a shame for the European values : the rule of law, the freedom of speech, the freedom of the press.

We need to fight to promote these values day after day. pic.twitter.com/2fIAJToY1X

— Charles Michel (@eucopresident) September 17, 2020