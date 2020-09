Trump nomina al actor Eduardo Verástegui como asesor sobre hispanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor y productor mexicano Eduardo Verástegui fue nominado por el presidente Donald Trump para ser miembro de la Comisión Asesora del Presidente sobre Prosperidad Hispana.

La nominación ocurrió luego de que Verastegui acudiera a la Casa Blanca, en julio pasado, a la firma del decreto para la creación la Comisión de Asesores para la Prosperidad de los Hispanos, el cual tiene la intención de expandir el acceso de esta comunidad a oportunidades educativas y económicas.

En sus redes sociales, Verástegui agradeció al mandatario estadunidense y detalló que su trabajo como asesor de la Casa Blanca incluirá aspectos relacionados con el acceso a las oportunidades educativas, de capacitación y económicas para los estudiantes hispanoamericanos.

Asimismo, la promoción de opciones para mejorar la elección de escuela, el aprendizaje personalizado, la participación familiar, la educación cívica, los caminos hacia los empleos de mayor demanda, la inversión en comunidades con dificultades económicas y en empresas pequeñas y de propiedad de minorías.

“Esta iniciativa extenderá la igualdad de oportunidades para todos los hispanos y me permitirá presentar propuestas para ayudar a nuestra comunidad hispana -en su mayoría mexicanos- a triunfar en EE.UU.”, señaló.

Eduardo Verástegui se desempeñó como actor en producciones de Televisa, así como en películas mexicanas y estadunidenses; participó también en la fundación de la compañía Metanoia Films y es fundador de organizaciones de apoyo social con tintes religiosos, como el Manto de Guadalupe y del Movimiento Viva México, en las que participa activamente en contra del aborto y el tráfico de personas y a favor de la familia, la libertad, la educación de calidad, el trabajo digno, la salud y la vivienda.

.@realdonaldtrump thank u for the honor of allowing me to serve on the @WhiteHouse Comm for #Hispanic Prosperity. I look forward to working to expand economic/educational opps for all #Latinos in US & strengthen #Mexico-US ties like never before. #MAGA & #VivaMexico pic.twitter.com/JWtcPl5X1d

— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) September 17, 2020