Desde la presa La Boquilla, el Congreso de Chihuahua reprueba intervención federal

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Desde la presa La Boquilla en el municipio de San Francisco de Conchos, el Congreso del Estado reprobó la intervención de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional en el resguardo de las presas y exigió un debido proceso para tres agricultores detenidos por efectivos armados para justificar el ataque a una pareja de manifestantes en el que murió Jéssica Silva Zamarripa.

Una vez que declararon recinto oficial a La Boquilla, la presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, Blanca Gámez Gutiérrez, dijo que trasladaron la sesión a esa región por la “situación lamentable” debido a los hechos vergonzosos que se viven, porque ya ha corrido sangre y para respaldar la defensa por el agua que han emprendido los agricultores de esa zona, que tiene que ver con la sobrevivencia de innumerables familias chihuahuenses.

El presidente de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, Fernando Álvarez Monge, pidió declarar presencia non grata a la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, aunque previamente el representante en el Congreso del Partido Verde Ecologista de México, Alejandro Gloria, pidió la comparecencia de la funcionaria.

La sesión de La Boquilla fue en modalidad presencial con parte de los legisladores y virtual con otros. Los productores presentes abuchearon a los diputados morenistas. El legislador Gustavo de la Rosa Hickerson transmitió el mensaje de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera virtual, pero no fue bien recibido.

Miguel Ángel Colunga Martínez, quien estuvo presente en La Boquilla y habló en nombre de Morena para respaldar a los agricultores, fue echado al final porque se consideró que se estaba burlando de los mensajes de otros grupos parlamentarios.

Al abrir la sesión, Blanca Gámez habló de las tres personas consignadas por la Guardia Nacional el pasado 8 de septiembre, después de que cometieron el homicidio.

Alrededor de las 11 de la noche del 8 de septiembre, Jéssica Silva y su esposo Jaime Torres regresaban a su poblado, Lázaro Cárdenas, del municipio de Meoqui. Habían participado en la manifestación y la toma de la presa La Boquilla.

Cuando pasaban por Delicias, fueron atacados a balazos por atrás. Ella murió en el lugar y su esposo fue trasladado a un hospital. Ahora se recupera de una operación.

Los testigos, otros agricultores, señalaron de inmediato a efectivos de la Guardia Nacional de haberles disparado. Con las investigaciones, se comprobó que fueron militares quienes cometieron el ataque y son 13 los señalados.

Los elementos de la Guardia Nacional justificaron que horas antes detuvieron a tres personas con bombas molotov y un cargador de arma de fuego. Aseguraron que otros productores trataron de defender a sus compañeros y ellos a su vez se tuvieron que defender.

El gobernador Javier Corral Jurado declaró que los 3 agricultores fueron detenidos a las 5 de la tarde y consignados hasta la media noche, después del homicidio. La situación, dijo, era sospechosa.

Los tres consignados fueron presentados ante un juez federal, que hoy les dictó vinculación a proceso.

Blanca Gómez hoy se refirió a ellos a nombre del Congreso estatal, antes de que se conociera la vinculación a proceso:

“A las tres personas detenidas se les han violentado sus derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia. Es verdaderamente vergonzoso que la Guardia Nacional haga todo para que aparezcan como terroristas ante la ley y luego ante la opinión pública.

“La mecánica del gobierno federal, desde el inicio de problemática del agua, han sido las constantes mentiras y en este caso no ha sido la excepción, lo cual afecta seriamente a Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, así como a sus familias”.

La diputada panista aseguró que un dictamen forense determinó que las supuestas granadas de fragmentación resultaron ser contenedores de gas irritante, con características físicas de latas metálicas.

“Aquí se estará a la expectativa si el juez sigue el juicio como terroristas o como víctimas de unas bombas de gas sembradas. Posiblemente la Guardia Nacional está siguiendo instrucciones de mucho más arriba, por lo que exigimos respeto irrestricto al debido proceso”, advirtió.

Censuraron a quienes giran las órdenes para que actúen los elementos de la Guardia Nacional y rechazaron “la arrogancia y el desprecio con que se ha abordado esta problemática, porque han criminalizado a quienes luchan por obtener el sustento de sus familias y han satanizando a quienes les brindamos apoyo.

“No, no estamos de acuerdo con los calificativos que les han dicho a nuestros coterráneos. No, no nos merecemos ser llamados huachicoleros del agua, ni hacemos politiquería por querer preservar nuestro patrimonio”, sentenció Gámez desde La Boquilla.

Insistió en que Chihuahua ha cumplido con el pago del Tratado desde que éste se firmó, a pesar de las constantes sequías que padece la entidad.

“Ante esta situación de emergencia por lo que ha sucedido, en esta Legislatura hemos decidido manifestarnos desde esta hermosa presa, en apoyo a nuestros productores, agricultores, ganaderos, a nuestra gente. Les decimos que estamos aquí para acompañarles en la búsqueda de soluciones para el bien de todas y todos”.

Llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Conagua a reconsiderar su proceder y escuchar a la gente. Y advirtió que la Unidad de Inteligencia Financiera no los va a doblegar.

Frente a los alcaldes de la región, diputados federales de ese distrito, representantes de usuarios de riego y decenas de productores, los presidentes de cada bancada emitieron un mensaje para respaldar a los productores.

El diputado René Frías Bencomo, del Partido Nueva Alianza, reconoció la tenacidad, valentía y congruencia de los habitantes y de los productores del campo de la región centro-sur, por la lucha que han emprendido. Solicitó a la Conagua que escuche a los agricultores y los respete.

Rocío Sarmiento, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, comparó esa lucha con la de Tlatelolco de 1968 y con Aytozinapa. “Hoy estamos aquí, presentes en un día más de lucha y de respaldo solidario para con las y los campesinos de Chihuahua contra el actuar de un gobierno federal que, con una postura radical, cerrada al diálogo y asumiéndose como poseedor de la verdad absoluta, pretende amedrentar a todos por igual, con amenazas y verdades a medias dirigidas al pueblo de México desde su posición de poder”.

Propuso a López Obrador un diálogo razonable con los productores de Chihuahua, con sus líderes y con sus instituciones, en el que se privilegie la palabra inteligente y mesurada.

En representación del Partido Encuentro Social, Misael Máynez Cano reconoció la lucha emprendida para defender el agua de Chihuahua y pidió a la la Secretaría de Gobernación el restablecimiento de la mesa de diálogo amplia y plural y que debió hacerse desde hace meses atrás y que pudo evitar las lamentables situaciones que se presentaron.

En la sesión en La Boquilla, el diputado Miguel Ángel Colunga Martínez, de Morena, conminó a las autoridades federales, estatales y agricultores a implementar una estrategia puntal y pacífica para solucionar el conflicto del agua en la entidad.

“Son ustedes los que producen los alimentos que todos consumimos, ustedes son los grandes conservadores de la cultura mexicana, de los valores y cuidadores del medio ambiente, por eso, por el campo mexicano, estamos con ustedes”, les dijo a los agricultores.

Álvarez Monge reconoció la participación de los alcaldes de cada una de las regiones del Estado en apoyo al campo y a los propios productores agrícolas en la lucha de la administración positiva del agua y en la búsqueda de acuerdos a favor de Chihuahua y del país.

Dijo que la solicitud es para que se plantee una mesa de negociación para que se llegue a un acuerdo entre Conagua y los productores en lo que corresponde al manejo del líquido de las presas para el pago del Tratado de 1944.

Sin embargo, precisó que podrían atender a Blanca Jiménez en la Ciudad de México porque en estos momentos, “es una persona non grata”.