Sánchez Cordero ofrece a colectivos de mujeres ayuda para “destrabar” sus casos

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo reuniones con familiares de víctimas que mantienen tomadas instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde hace dos semanas.

En el encuentro, en el Salón Revolución del Palacio de Covián, al que acudió como representante del Frente Nacional Ni una Menos, Yesenia Zamudio, Sánchez Cordero estuvo acompañada de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, así como de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gassman, las titulares de la Comisión Nacional para Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y de la Unidad de Fortalecimiento al Sistema de Justicia, Fabiola Alanis y Paulina Téllez, respectivamente.

Sánchez Cordero ofreció “ayudarlas a destrabar” sus casos ante las instancias de procuración de justicia, tras lamentar que las mujeres hayan tenido “que llegar a estos espacios, ante la falta de una respuesta adecuada por algunas de las instancias de gobierno concretamente fiscalías, pero este es un tema del Estado mexicano”.

Sánchez Cordero advirtió que no haría compromisos que le sea incapaz cumplir, porque “no somos agentes del Ministerio Público, no somos procuradurías ni fiscalías no estamos en los tribunales, pero sí estamos para ayudarlas a destrabar algunas cuestiones de impartición y procuración de justicia”.

La funcionaria dijo “no minimizar con lo que sufren” las mujeres que tomaron las instalaciones de la CNDH y se mostró comprensiva con la medida tomada.

“Se vale que estén enojadas, que tengan estos reclamos, porque no es posible que no tengan respuesta en años de lo que debiera ser una investigación rápida, expedita y eficiente”, apuntó.

La funcionaria ofreció los oficios de sus subalternas de Conavim, Inmujeres y de la Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Justicia, así como de la presidenta de la CNDH, para “acompañarlas en las legítimas demandas (…) para ir a las instancias de impartición de justicia, romper pactos de silencio y poder, y avanzar en las investigaciones”.

Más tarde, Sánchez Cordero se reunió con familiares de desaparecidos y desplazados de los estados de Guerrero, Morelos, Estado de México y Veracruz, que llegaron hace unos días a la Ciudad de México y se refugiaron en las instalaciones de la CNDH tomadas desde el 2 de septiembre.

En esa reunión, la secretaria de Gobernación ofreció acudir a los estados de las víctimas para atender las demandas particulares, “para que no se tengan que trasladar a la Ciudad de México y no tengan el problema de transporte y hospedaje”.

Sánchez Cordero dijo que, por lo pronto, el fiscal de Guerrero se comprometió a atender los casos que desde la Segob se le envíe, y que estaría por buscar lo mismo con los fiscales de Morelos, Estado de México y Veracruz.

“Tenemos que tener una retroalimentación puntual con todas las fiscalías y tenemos que tener una enorme lupa para ver los avances que se están teniendo”, dijo Sánchez Cordero tras señalar que la presidenta de la CNDH “se comprometió a hacer un seguimiento puntual de todas las quejas que tiene la comisión”.