Madre de niña violada se amarra en las rejas de Segob para exigir justicia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segunda ocasión, Marcela Alemán, madre de la menor que fue víctima de abuso sexual en un colegio de San Luis Potosí, decidió recurrir a otra medida extrema para exigir justicia.

Esta vez se amarró a una de las rejas de la Secretaría de Gobernación, después de que la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, se reunió con familiares de víctimas, quienes mantienen tomada la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el Centro Histórico de esta capital.

En declaraciones a periodistas, Alemán dijo que siente rabia y mucha indignación por tener que “venir a suplicar justicia de esta manera”, cuando las autoridades deberían de acercarse a ella para solucionar su caso.

La mujer insistió en que recurrir a ese tipo de acciones no tiene ninguna otra motivación que la de encontrar justicia. Aseguró que no lo hace con la intención de recibir dinero o una despensa, sino para llamar la atención de las autoridades sobre el delito cometido contra su hija, cuando tenía apenas cuatro años de edad.

“Quiero justicia y que esos malditos que violaron a mi bebé paguen, porque no puedo vivir con esto, y menos mi hija: no tiene vida, está desde las 3 de la mañana sin dormir por temor, y no es justo”, reclamó.

A principios de septiembre, Alemán se amarró a una silla después de reunirse con la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y con esa actitud alentó a feministas a apoderarse días después del inmueble de la calle de Cuba, aunque ahora las madres de las víctimas están confrontadas con las feministas.

