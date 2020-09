Galería Archivo Colectivo e Ibero 90.9 presentan exposición sobre periodismo musical

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bajo el concepto de “los músicos sobre el escenario”, la estación Ibero 90.9, en conjunto con la Galería Archivo Colectivo y los fotógrafos Fernando Aceves y Tania Velasco, inauguraron la exposición presencial “Music When The Lights Go Out”, misma que permanecerá abierta hasta el 26 de este mes.

En entrevista con Apro, Camila Sánchez, jefa de contenidos culturales de la estación 90.9, destacó que atreverse a realizar una muestra presencial durante la pandemia tiene como propósito invitar a la gente a un regreso gradual, al tiempo de hacer un homenaje a la música en general.

“Decidimos que en medio de la pandemia era un momento interesante de hacerla, sobre todo por las cosas que se están dando en el mundo de la música; ha sido bien raro para nosotros que pase tanto tiempo sin conciertos, y este fue un gran momento para aprovechar eso”, comentó.

La galería contará con acceso libre paras los visitantes, pero los interesados deberán seguir todas las medidas sanitarias establecidas, con el estricto uso de cubrebocas durante todo el recorrido.

Compuesta por cinco salas y 36 fotos de conciertos, la muestra tendrá vigencia de 10 días y será de acceso gratuito a partir de este jueves 17, con horarios de martes a viernes de 11 a 19 horas y sábado de 11 a 16 horas.

En la muestra colaborativa también participan cuatro fotógrafos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México y seis de la Universidad Iberoamericana: Misael Garrido, Zoe Segura, Eduardo Lujano, Fernando Villavicencio, Esteban A. Catalán, Iñaki Malvido, Susana Fuentes, Caro Maciel, David Segundo y Alejandra Mejía.

Cupo y curaduría

El cupo será menor a 50% dentro del recinto y habrá un protocolo para ingresar, enfatizó Camila Sánchez.

“Hay una recepción, tú llegas a la galería y la puerta está cerrada, sale la persona de la recepción, te va a pedir que te pongas gel antibacterial, que traigas cubrebocas y no te lo quites en ningún momento, y en caso de que esté lleno te tendrás que esperar unos minutitos en lo que salen algunas personas.

“En la Galería se le puede dar acceso a 80 personas por piso. Nosotros estamos en el segundo piso y el cupo va a ser de 30 personas, es poquito menos de la mitad”.

La curaduría de “Music When The Lights Go Out” (Música cuando se apagan las luces) estuvo a cargo de Andrea Herrera, exalumna de Arte de la Universidad Iberoamericana y maestra de arte infantil.

Y sobre este tema Sánchez refirió: “El tema principal de la exposición es justamente lo que provoca la audiencia al artista y de darnos cuenta que también para el artista, aunque siga creando y haciendo música, es muy fuerte no poder estar en el escenario”.