Usuaria de Uber en León denuncia que chofer se masturbó durante el viaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “¡Se estaba tocando!”, denunció una joven que se grabó al finalizar su viaje en un Uber y quien, visiblemente afectada, narró que el conductor se estaba masturbando mientras conducía en León, Guanajuato.

El conductor fue identificado como Fernando Osvaldo, quien llevaba, según una descripción de su cuenta en Uber, 3 mil 341 viajes, con 4.9 de calificación, durante 7 meses.

La queja se hizo a través de la cuenta en Twitter del fotoperiodista @alexramblasr, quien publicó el video de 2:20 minutos, donde se ve a la joven alterada y conteniendo el llanto tras bajar del automóvil y pagar los 70 pesos del viaje.

En León, #Guanajuato, una joven transmitió en vivo y narró el momento en que un coductor de @Uber_MEX la hostigó durante el viaje. pic.twitter.com/KPclSXTWtA — Alex Ramblas 📽 (@alexramblasr) September 18, 2020

“¡Ay! Mira” y mostró su mano temblorosa. Comenzó a llorar mientras negaba con la cabeza e intentaba no mirar directamente a la cámara. “¡Güey, se estaba tocando!”, indicó, y tras una mirada rápida, señaló: “¡Ay no, ahí está!” y siguió sollozando: “¡Ay no, si sí se ve!” y siguió caminando y llorando: “¡Uta, qué miedo, no mames!” y siguió grabando y llorando. ¡No manches, ve!” y volvió a mostrar su mano temblorosa para después añadir: “¡Ay no, qué horror! ¡Fue horrible, de verdad! ¡Yo no…!”

En la cuenta del denunciante, @Uber_Support anunció: “Ante un reporte de esta naturaleza siempre y desde el primer momento tomamos las medidas pertinentes. Este proceso incluye inhabilitar la cuenta del socio conductor mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente, así como el contacto con la usuaria, lo cual ya hemos realizado en este caso.

“En Uber somos absolutamente respetuosos del testimonio y valentía de la usuaria al hacer público el relato de su experiencia. Nadie debería pasar por una situación como la descrita”, añadió.

Al hacer la denuncia, @alexramblasr explicó: “En León, #Guanajuato, una joven transmitió en vivo y narró el momento en el que el conductor de @Uber_MEX la hostigó durante el viaje” y las reacciones fueron quienes sí le creyeron a la chica y quienes pusieron en duda el video o quienes aprovecharon para lanzar mensajes de otra naturaleza.