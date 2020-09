Funcionarios de Sheinbaum pretenden dirigir el Instituto de Planeación, que debe ser autónomo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ileana Villalobos, secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), y Pablo Benlliure, director de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la misma dependencia, levantaron la mano para dirigir el nuevo Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva que, de acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, debe ser autónomo e independiente del gobierno en turno.

En el micrositio que diseñó el Comité de Selección del próximo director general del Instituto, aparecen los nombres de esos dos funcionarios como aspirantes al cargo. Ambos son parte fundamental de la toma de decisiones en materia de desarrollo urbano e inmobiliario, así como de las políticas públicas del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Con su inscripción al concurso pretenden encargarse de la planeación del desarrollo a mediano y largo plazo en la Ciudad de México. De ser electo alguno de ellos, estaría en el puesto durante cinco años, con la posibilidad de extenderse un periodo de tres años más.

Cuestionada respecto a estas candidaturas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aprobó que Villalobos y Benlliure participen en la selección, y aclaró que no es necesario que se separen o renuncien a sus cargos.

“Son personas honestas, conocedoras del tema, han trabajado en el tema desarrollo urbano desde hace mucho tiempo. Entonces, ellos tomaron la decisión de inscribirse y me parece muy bien que los dos tengan la posibilidad de ser los titulares del Instituto de Planeación”, dijo.

Cuando se le preguntó si con esos dos candidatos su gobierno intentaba cooptar al Instituto, la mandataria local respondió con la evasiva: “Yo lo que espero, la verdad, espero –porque esto depende de una comisión electa por el Congreso de la Ciudad de México– es que no vayan a elegir a una persona que esté vinculada con corruptelas anteriores, porque vi algunos nombres inscritos ahí que la verdad parece que van a replicar lo que era la administración anterior, y ahí sí, pues no, no estamos de acuerdo”.

Otros candidatos inscritos son Armando Rosales García, exsubsecretario de Desarrollo Urbano en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Pedro Santiago Antón Gracia, subsecretario de Desarrollo Urbano en el sexenio foxista y actual director de la consultoría privada Santiago Antón + Agora SC, y Jorge Alcocer Warnholtz, director general de Administración Urbana en la Seduvi en la gestión de Marcelo Ebrard.

Las inscripciones al concurso cierran este sábado 19.