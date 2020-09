PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, pese a las crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia por covid-19, el consumo nacional no ha caído, lo que atribuyó a los programas sociales que instrumentó su gobierno, pero también a las remesas enviadas por los migrantes y que este año alcanzarán un cifra récord.

Al participar en la evaluación del Programa Nacional de Reconstrucción, a tres años de los sismos de 2017, el mandatario aseguró que la estrategia que instrumentó su gobierno para enfrentar la crisis sanitaria por el coronavirus ha dado resultados.

“Ya estamos viendo la luz que indica que vamos a salir del túnel en el que estábamos”, expresó el presidente.

“Vamos saliendo, no es fantasía, vamos avanzando, en el caso de la pandemia ya es evidente que hay una disminución en cuanto a contagios y lo más importante es que ya son menos los que pierden la vida, esto que lamentamos tanto”, agregó.

Dijo que la estrategia en general ha funcionado, pues mientras que en otros países optaron por contratar deuda, en el país se optó por orientar recursos de abajo hacia arriba, como fueron los programas de apoyos para adultos mayores, créditos a la palabra, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.

“Esto se complementa con lo que están enviando nuestros paisanos a sus familiares, los migrantes que son como héroes vivientes”, recalcó.

Insistió en que este año las remesas que llegarán al país serán récord, al pronosticar que alcanzarán los 40 mil millones de dólares y que se distribuirán entre 10 millones de familia.

“Por eso no hemos padecido de crisis de consumo, la gente tiene lo necesario para adquirir sus alimentos, los productos básicos. Estoy revisando constantemente cómo están las ventas en las pequeñas tiendas, en los changarros, en tiendas de abarrotes y supermercados, en Soriana, Chedraui y afortunadamente no se caen las ventas y esto ayuda mucho”, señaló.

A esto, dijo que se suma la recuperación de la economía que ya se nota con la creación de empleos en el país.

Afirmó que en agosto se recuperaron 92 mil empleos y que en septiembre ya suman otros 50 mil. “Vamos saliendo”, recalcó a tiempo que recordó que la crisis aún no termina y deben seguir las medidas, sin confiarse porque el “virus ahí está todavía”.

Revela enfermedad de Barbosa

En el acto, el presidente reveló que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, estuvo enfermo recientemente, cosa que no había trascendido en Puebla.

“Hace unos días me informaron que estaba mal (el gobernador), me preocupé. Hace unos días me dijeron que goza de cabal salud, le veo muy bien de ánimo, de semblante y muy lúcido, me da mucho gusto que esté muy bien el gobernador de Puebla, que trabaje en beneficio de los poblanos y de manera coordinada con nosotros”, manifestó.

Cabe recordar que la salud del gobernador ha generado recurrentes especulaciones desde la campaña, pues él mismo ha confirmado que padece de diabetes y que eso originó que la amputaran un pie, además de que en cada acto público requiere ayuda constante de un asistente para trasladarse, para ocupar su lugar o para ubicar a sus interlocutores.