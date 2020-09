AMLO llama al Frena a plantarse el “tiempo suficiente” en el centro de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las personas opositoras a su gobierno que acamparon este sábado en el centro de la Ciudad de México a que su movimiento no sea efímero y “quedarse un tiempo suficiente”.

Asimismo, durante la revisión del Programa Nacional de Reconstrucción en la Parroquia San Miguel Arcángel, en Jojutla, Morelos, el mandatario se dijo contento de que “los conservadores” estén protestando porque, considera, es un signo de que “las cosas están cambiando”.

“Antes protestaba el pueblo raso, protestábamos nosotros cuando estábamos en la oposición, porque queríamos justicia y queríamos democracia; ahora están protestando los que se beneficiaron durante mucho tiempo y piensan que van a regresar esos tiempos de abuso y de corrupción.

“Por eso estoy contento, porque imagínense si no protestaran los conservadores, me sentiría hasta frustrado, diría: no estamos haciendo nada, no hay ningún cambio, pero de verdad las cosas están cambiando y una prueba es precisamente esas protestas de los que antes se dedicaban a medrar, a saquear, los que se dedicaban a quedarse con lo que pertenece a todo el pueblo. Vamos a seguir adelante”, declaró.