Emmy 2020: Lista completa de ganadores

MADRID (CulturaOcio).- Los Emmy de 2020 serán recordados, como prácticamente cualquier evento que tenga lugar este año, como los Emmy de la pandemia.

En la ceremonia más improbable e inusual de la historia de los premios que anualmente entrega la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense tres series fueron las claras vencedoras: ‘Watchmen’ en el apartado de miniseries, ‘Succession’ entre las series dramáticas y la sorprendente ‘Schitt’s Creek’, que arrasó entre las comedias.

Esta es la lista completa de ganadores en la 72ª edición de los premios Emmy:

MEJOR SERIE DRAMA

‘Succession’

MEJOR ACTOR DRAMA

Jeremy Strong (‘Succession’)

MEJOR ACTRIZ DRAMA

Zendaya (‘Euphoria’)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO DRAMA

Billy Crudup (‘The Morning Show’)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA DRAMA

Julia Garner (‘Ozark’)

MEJOR GUIÓN DRAMA

Jesse Armstrong (‘Succession’)

MEJOR DIRECCIÓN DRAMA

Andrij Parekh (‘Succession’)

MEJOR SERIE COMEDIA

‘Schitt’s Creek’

MEJOR ACTOR COMEDIA

Eugene Levy (‘Schitt’s Creek’)

MEJOR ACTRIZ COMEDIA

Catherine O’Hara (‘Schitt’s Creek’)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO COMEDIA

Daniel Levy (‘Schitt’s Creek’)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA COMEDIA

Annie Murphy (‘Schitt’s Creek’)

MEJOR GUIÓN COMEDIA

Daniel Levy (‘Schitt’s Creek’)

MEJOR DIRECCIÓN COMEDIA

Andrew Cividino y Dan Levy (‘Schitt’s Creek’)

MEJOR MINISERIE O TELEFILME

‘Watchmen’

MEJOR ACTOR MINISERIE O TELEFILME

Mark Ruffalo (‘I know this much is true”)

What an unforgettable night. I am beyond grateful and cannot thank the entire cast and crew of #IKnowThisMuchIsTrue enough. I share this with you all 🙏🏼💙 #Emmys pic.twitter.com/m4rHefFzc1

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 21, 2020