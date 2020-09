Josefina Vázquez Mota: “México, paraíso mundial de los pedófilos”

ZACATECAS Zac. (apro).- A México ingresan al año y delinquen en la impunidad 600 mil pederastas y depredadores sexuales provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa, quienes producen pornografía y turismo sexual infantil en perjuicio de la infancia de nuestro país, alertó la senadora Josefina Vázquez Mota, y subrayó: “México es el paraíso mundial de los pedófilos”.

La panista añadió: “En nuestro país 5 millones de niñas y niños son víctimas de pornografía infantil y turismo sexual; es tiempo de romper el silencio y que nuestros niños y niñas vivan sin miedo y salgan de los millones de infiernos en los que viven. Nuestro número de víctimas de este delito equivale al total de la población de Uruguay”.

Las ciudades donde se presentan con mayor incidencia estos delitos contra la niñez, de acuerdo con End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), son: Playa del Carmen, Cancún, Guadalajara, Puerto Vallarta, Chetumal, Nuevo Laredo, Matamoros, Los Cabos y los estados de Tlaxcala y Coahuila.

“Hay un caso extremo que se da en la ciudad de Teolocholco, donde a pesar de que hay una población de sólo 22 mil habitantes con una extensión territorial semejante al Estadio Azteca, las autoridades han dado permiso para que operen 19 moteles, 11 hoteles y tres auto hoteles en un espacio territorial que no tiene vocación turística”, alertó la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Senado de la República.

Ese municipio, dijo, se ubica en lo que se conoce como el “corredor de explotación sexual de Tlaxcala”.

La excandidata presidencial panista encabezó, junto con la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo (PT), el foro “Pornografía Infantil y Turismo sexual Infantil en México, una triste Realidad”, organizado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Cámara Alta.

“Un criminal de violencia sexual infantil puede salir libre a los tres años de cometer su delito y una víctima puede tardar 10 o 20 años en denunciarlo y nunca encontrará justicia”, lamentó Vázquez Mota.

Por ello, planteó la urgencia de que se integren los delitos de pornografía infantil y turismo sexual en los códigos penales de los estados, se fortalezcan las policías cibernéticas estatales y se capacite a niños; asimismo, que se convierta en política nacional de Estado que los niñas, niños y adolescentes acceden a internet seguro.

La panista señaló que, durante el confinamiento a raíz de la pandemia de covid-19, el consumo de pornografía infantil se ha incrementado en México un 70%. “Desgraciadamente la casa no es un lugar seguro hoy para nuestros niños y niñas, pues sus principales agresores pueden ser el padre, el tío, el abuelo, el primo, el vecino”, comentó.

Para combatir la pornografía infantil y el turismo sexual infantil, la senadora propuso establecer una política empresarial de cero tolerancia y castigos severos a la explotación sexual de niños y niñas, e incentivar una política nacional hotelera de repudio a la explotación sexual y un turismo responsable.

Además, informar a los viajeros sobre las sanciones y consecuencias legales contra la explotación sexual en México, y que se coordinen mecanismos de comunicación entre las autoridades y el sector hotelero para detectar y capturar a los turistas sexuales y pederastas.

Por su parte, Geovanna Bañuelos, coordinadora de la fracción parlamentaria del PT en el Senado, manifestó la necesidad de establecer un registro nacional de los delitos que afectan a los menores en el entorno digital, hoy inexistente, y que el Secretariado Nacional de Seguridad Pública coloque cifras del delito de trata de personas en datos abiertos para toda la población.

“Resulta imperiosa la necesidad de contar con un internet seguro. Se debe implementar etiquetados o advertencias digitales, filtros de edad y mecanismos de control parental obligatorios y legislar para que las empresas que prestan servicios de internet eleven la edad a la que niñas y niños pueden inscribirse y utilizar determinadas redes sociales”, apuntó.

La legisladora petista precisó que en 2017 se detectaron más de 12 mil 300 cuentas de internet en México que se dedicaban a la difusión de videos que exhiben a niños y niñas explotados sexualmente, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República.

Además, dijo, en 2018 más de 20 mil niños y niñas fueron víctimas del turismo sexual infantil y trata de personas.

“Se debe fortalecer la policía cibernética de la Guardia Nacional y que se priorice la atención de la víctima. Urgen más recursos humanos, tecnológicos y financieros para atacar la pornografía infantil”, remarcó Bañuelos.

Se castiga más el abigeato que el maltrato sexual

Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, detalló que en Zacatecas tiene mayor castigo quien se roba una vaca, que podría alcanzar una pena de hasta 12 años, mientras que por el delito de pornografía infantil la pena máxima es de ocho años.

“En Zacatecas se castiga más a quien se roba una vaca que la pornografía infantil, tenemos mucho qué hacer”, puntualizó.

Según Nahle, el año pasado se denunciaron en el país 2 millones de delitos en las 32 fiscalías estatales, de los cuales 541 fueron por trata de personas, 2 mil 186 por corrupción de menores y 23 mil 330 casos de abuso sexual.

“Pareciera que este delito de la pornografía infantil o el turismo sexual o no existe, o no se está denunciando, aunque los delitos como éste se pueden perseguir de oficio y no necesitan denuncia”, subrayó.

Remató: “El problema es que todos los niños y niñas de 10 años o menos tienen acceso a un celular y desde ahí los enganchan a pornografía o turismo sexual y hay un descontrol total. y los papás bien gracias. Hay hasta prostitución escolar en las escuelas de Zacatecas, en muchas escuelas”.

