Jorge Campos analiza incursionar en la política: “si voy es para ganar”, dice

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- “Si voy a ir es para ganar y si pierdo sería por la defensa, expresó el exguardameta de la Selección Mexicana, Jorge Campos Navarrete, cuando le preguntaron si aspira a contender por la gubernatura del estado de Guerrero.

El exfutbolista originario del poblado de Plan de Los Amates, zona rural de Acapulco, reveló durante una entrevista con el analista deportivo, Javier Alarcón que ha tenido “acercamientos” para incursionar a la política guerrerense como lo hizo el actual gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

“He tenido acercamientos, no lo he pensado bien si voy a hacer algo. De repente me motiva, de repente no. No soy la persona que pueda arreglar todo este mundo, pero Acapulco, de Guerrero, a lo mejor lo logro, con asesores”, indicó Jorge Campos sin precisar con quien se ha reunido para analizar su incursión en la política.

Luego de que ayer se dieron a conocer las declaraciones de Jorge Campos, el delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Sandoval Ballesteros difundió en su cuenta de Twitter una foto con el virtuoso deportista que se desempeñaba como arquero y delantero.

“Estuve con Jorge Campos, un orgullo para Guerrero. Coincidimos en trabajar para que los jóvenes deportistas guerrerenses tengan mayores oportunidades”, señala el mensaje difundido por el funcionario federal y aspirante a la gubernatura de Guerrero.

Estuve con Jorge Campos, un orgullo para Guerrero. Coincidimos en trabajar para que los jóvenes deportistas guerrerenses tengan mayores oportunidades. pic.twitter.com/F0pAmtd8S3 — Pablo Amílcar Sandoval B (@SanAmilcar) September 21, 2020

Este hecho se registra en el contexto de la elección de junio de 2021 en la entidad donde se van a renovar la gubernatura, los 81 municipios y el Congreso local.

