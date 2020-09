CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marcelo Ebrard se dice vacunado “contra la mezquindad y la calumnia”; su antídoto es la convicción de transformar al país desde el gobierno.

El alegato retórico fue la reacción del canciller al veterano político Porfirio Muñoz Ledo, diputado y candidato a la dirigencia del partido Morena quien, en entrevista con el diario El País, acusó al funcionario de estar inmerso en la elección de dirigente partidista.

Durante la conferencia de prensa presidencial, Ebrard Casaubón fue cuestionado sobre su intromisión en la interna morenista, en la que otro diputado y candidato, Mario Delgado, quien fue su secretario de Educación en el gobierno capitalino, es señalado como alfil del canciller a quien Muñoz Ledo señala “desbocado” por ser candidato presidencial en 2024.

“El único proceso en el que estoy involucrado es éste, que es cómo traer las vacunas a México. No estoy en otro proceso de ninguna naturaleza y eso es mi preocupación”, reviró hoy Ebrard.

Agregó que al ser invitado por el presidente López Obrador a formar parte del gabinete este exigió compromiso con la administración y convicción, de manera que el que no las tuviera mejor no aceptara un cargo pues no sería bien recibido.

Fue entonces cuando dijo, esa convicción, opera contra la mezquindad y la calumnia.

En la entrevista con El País, Muñoz Ledo dijo que el canciller Marcelo Ebrard emana una “energía negativa” dentro del partido y amenazó con expulsarlo de la agrupación si llega a la dirigencia junto a su delfín en la contienda, el diputado Mario Delgado.

“Se van porque se van. Y si no, juicio. No estoy bromeando. Mi querido amigo, lo digo con respeto, Marcelo Ebrard, está ansioso, ganoso, desembocado para ser presidente de la república. En todos sus actos lo demuestra. Jugó un juego suyo en Washington. Eso llegó hasta nuestra representación en Washington. Que se cuide. Perdóname, Marcelo, pero te vas a ir del partido si sigues así. Yo me comprometo. Te vas”, advirtió Muñoz Ledo.