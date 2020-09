Dos firmantes se deslindan del llamado de los 650 intelectuales; señalan trampas

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Después de difundirse la carta “En defensa de la libertad de expresión”, suscrita, supuestamente, por 650 intelectuales en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, una investigadora y un reconocido escultor mexicano se dijeron indignados por el uso de su nombre sin su consentimiento.

Se trata de la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Patricia Ramírez Kuri, quien escribió “en NINGÚN momento firmé dicha iniciativa”, así, con letras mayúsculas, en un comunicado difundido a nivel interno y al público en general, para deslindarse de tal misiva.

El otro “abajo firmante” que se desmarcó de tal misiva fue el reconocido ceramista Gustavo Pérez, quien en su página de Facebook: comentó:

“Me sorprendo y me indigno al enterarme de que mi firma aparece entre las de muchos otros en el desplegado que supuestamente en Defensa de la libertad de expresión se ha publicado y difundido en estos días. Y aclaro que nunca firmé dicha carta.

“Alguien me la envió, sí. Y la leí. Pero nunca escribí al enlace al que había que responder para firmarla. Es por eso que necesito hacer pública mi indignación por esta utilización tramposa de mi firma”.

El 17 de septiembre se dio a conocer la carta “En defensa de la libertad de expresión”, donde supuestamente 650 personas de la academia y la cultura pedían al presidente Andrés Manuel López Obrador que detenga su discurso estigmatizando y difamando a la prensa, a grupos feministas, de la ciencia, la cultura, etcétera.

Como réplica, el caricaturista Rafael Moreno, El Fisgón, promovió otro escrito denominado “Por la libertad, contra los privatizadores de la palabra”, signada, supuestamente, por 34 mil personas.

En ambos casos, las cartas están sustentadas en el apoyo de los llamados abajo firmantes.