Diputada de Morena dice que su accidente “no pasó a mayores”; no aclara si iba ebria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de provocar un choque automovilístico múltiple en Guanajuato, la diputada federal por Morena, Reyna Celeste Ascencio Ortega, agradeció que el accidente no pasara a mayores y aseguró que el asunto se había resuelto por los cauces legales.

La legisladora publicó en su cuenta en Facebook un video de 50 segundos en el que se presenta como “Celeste Ascencio, la diputada federal más joven por Michoacán en San Lázaro. Mi trabajo legislativo está enfocado a cuatro temas: las juventudes mexicanas, las mujeres, los pueblos originarios y la diversidad sexual”.

En su breve explicación de los hechos, señaló: “Hola, de cara a la sociedad, y en relación a unos percances automovilísticos ocurridos recientemente quiero expresar que un servidor público no debe evadir la responsabilidad. Es por ello que afortunadamente no pasó a mayores y que ya se resolvió todo mediante los cauces legales correspondientes. Asimismo, aprovecho para agradecer a todas las personas que se comunicaron conmigo para saber cómo estaba, a aquellas personas que me mandaron un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp o una llamada, muchísimas gracias, vamos a seguir trabajando y reitero el compromiso con la ciudadanía”.

Trasladada a los separos

Según los primeros reportes, el accidente se registró el domingo 21 de septiembre, cuando la legisladora se impactó contra una cuatrimoto y un automóvil en un camino de terracería entre las comunidades Montecillo de Nieto y Artesano, en el municipio de San Miguel de Allende.

La diputada por Michoacán perdió el control de la camioneta Honda en la que viajaba y cuando llegó la Policía local, les mostró sus credenciales como integrante de la LXIV Legislatura.

Algunos medios locales informaron que la legisladora conducía bajo los efectos del alcohol, por lo que había sido trasladada a los separos municipales y puesta a disposición del Ministerio Público.

A la conductora impactada por el choque la trasladaron al Hospital Regional de Guanajuato por lesiones en el cuello y la espalda.

Celeste Ascencio nació en Uruapan, Michoacán, el 5 de enero de 1993. Tiene 27 años de edad. Es activista indígena, promotora y defensora de los derechos de los jóvenes, las mujeres y la diversidad sexual, a la que representa en la Cámara de Diputados.

Es pasante de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fundó el partido Morena en el municipio de Paracho, Michoacán. Ha sido secretaria estatal de la Diversidad Sexual en Morena Michoacán.

Fue parte del proyecto “Estudios de Pueblos Indígenas en la Actualidad” del XIX Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2014, sobre “Consejos Indígenas: Representatividad y Negociaciones Políticas”, en el campus de León de la Universidad de Guanajuato, entre otros.

En la Cámara de Diputados, Celeste Ascencio es presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, colaboradora en las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Ciencia y Tecnología e Innovación.

Apenas, a finales de agosto, emitió una propuesta para capacitar en temas de género a aquellas personas que aspiran a un cargo de elección popular.