La Ibero despide a Rodrigo Perezalonso tras ofensa a la senadora Citlalli Hernández

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad Iberoamericana (UIA) decidió separar a Rodrigo Perezalonso de su cargo como profesor en el plantel Ciudad de México, luego de los comentarios que hizo en redes sociales contra la senadora Citlalli Hernández.

“En cuanto tuvimos conocimiento, a través de la misma red social, dejamos claro que ese tipo de actitudes y comportamientos son contrarios a los valores de nuestra universidad; valores por los que trabajamos constantemente para infundir en nuestro alumnado, planta docente y administrativa”, explicó en un comunicado la institución académica.

#Comunicado La Universidad Iberoamericana toma acciones contundentes contra la violencia de género; el profesor Rodrigo Perezalonso ha sido separado de su cargo https://t.co/eVTERaUAAR pic.twitter.com/Oszasmnf0n — IBERO Cd. de México (@IBERO_mx) September 22, 2020

La UIA también aclaró que igualmente, a través de redes sociales, se dirigieron a la senadora de Morena para asegurarle que las palabras de Rodrigo Perezalonso no representan a la Universidad y “haríamos todo lo necesario para evitar que se repitan”.

En su cuenta de Twitter, la Ibero expresó ayer: “Los comentarios ofensivos o denigrantes de personas que en su perfil digan ser integrantes de nuestra comunidad, no reflejan la postura ni valores de nuestra institución”.

En la misma red social, donde inició toda la polémica, Rodrigo Perezalonso ya no se identifica como integrante del claustro académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

En efecto, el ahora exprofesor de la Ibero utilizó ayer sus redes sociales para burlarse del físico de la legisladora Citlalli Hernández.

Escribió en su cuenta de Twitter que la senadora había registrado su candidatura como secretaria general de Morena a través de la plataforma “OINC”.

“Noticia urgente: Senadora Citlalli se registró a la presidencia de @morena con la plataforma OINC = Organizadas e Indignadas por la Nutrición de Citlalli”, tuiteó, y acompañó el mensaje con el emoticón de un cerdo.

La publicación fue eliminada de su perfil horas después. Sin embargo, Hernández respondió con una captura de pantalla del mensaje y expresó que realmente no le da importancia que se burlen de su peso.

En realidad no me importa que me critiquen por mi físico, lo que me da pena es que hombres machistas y llenos de odio como @rperezalonso encuentren espacio en medios de comunicación como @Excelsior e impartan clases en universidades como @IBERO_mx. Ojalá pronto encuentre paz. ✌🏽 pic.twitter.com/0oKRaTW4Yf — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) September 21, 2020

La senadora alegó que lo preocupante es el comportamiento machista y el discurso de odio que se replica aún entre la sociedad, y subrayó el hecho de que Perezalonso sea un catedrático universitario y supuesto escritor del periódico Excélsior.

Luego el docente Perezalonso aclaró que el tuit era una broma, “como lo ha hecho como sátira en diferentes ocasiones acerca de otros personajes públicos”, y reconoció que se excedió, por lo que ofreció una disculpa a la morenista.