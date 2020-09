López-Gatell respalda a la SEP sobre el posible regreso a clases en dos estados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, respaldó los dichos del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, respecto a que los estados de Campeche y Chiapas podrían ser los primeros en retomar las clases escolares presenciales en las próximas semanas.

En la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19, el funcionario se refirió a la probabilidad del cambió al semáforo epidemiológico a color verde en estas entidades, siempre y cuando sigan las recomendaciones de desconfinamiento.

“El secretario Moctezuma ya ha emprendido una serie de actividades de preparativos para que, en su momento, antes de empezar clases, empiecen una serie de actividades preparatorias que podrían tener lugar ya en semáforos amarillos en las entidades federativas para ir acondicionando los recintos físicos y familiarizando al personal educativo con las distintas responsabilidades, tanto en materia educativa, como ahora en la seguridad sanitaria de los miembros de la comunidad educativa”, añadió.

No obstante, reiteró sus recomendaciones de no regresar a clases en ningún recinto escolar si los semáforos no están en color verde, y hasta el momento ninguno lo está.

Por eso, añadió que ha tenido una conversación muy fluida y productiva con el titular de la Secretaría de Educación Pública para revisar las curvas epidémicas, las proyecciones matemáticas y los escenarios para identificar cuándo podrían estar las fechas en donde se anticipe una reapertura de los recintos escolares.

“Chiapas y Campeche son los dos estados que pasaron a color amarillo, más recientemente y, de acuerdo a las predicciones, probablemente serían los primeros que pasarían a semáforo verde, como digo siempre, si y solo sí se mantienen las actividades de desconfinamiento en una forma ordenada.

“Y estos dos estados, al igual que cualquier otro, en cualquier país del mundo, no están exentos del riesgo de un rebrote, pero si se cumplen todas las condiciones, ojalá no haya rebrote, que pasen a color verde y, en ese momento, es donde se pensaría que pudieran abrirse las clases”, comentó.

Respecto a su comparecencia del 30 de septiembre ante la Cámara de Senadores, López Gatell consideró que es un “privilegio” el haber sido convocado junto con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer Aguilar.

“¿Cómo vamos a presentarnos? Pues con el sentido de responsabilidad que implica el ser servidor público y estar siempre a disposición del Poder Legislativo para ser cuestionados por cualquier inquietud que pudieran tener los representantes directos del pueblo, que son los miembros del Poder Legislativo, y desde luego abiertos a recibir toda clase de preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, observaciones”, comentó.

Consideró que será enriquecedor escuchar perspectivas diferentes a la que puede tener y eso construye a las instituciones mexicanas, pues le da un sentido de transparencia, de cara a la nación, por lo que asumió que será abierta al público y que será algo muy productivo.

Sobre los remedios caseros usados por la población para encontrarle un remedio al covid-19, López-Gatell dijo que es deseable la investigación en el desarrollo de tratamientos, pero no existe, hasta el momento, uno específico.

“En otras epidemias el proceso de descubrimiento durante la emergencia ha llevado a avances muy significativos, pero no necesariamente se logra una solución farmacéutica o un producto de tratamiento durante el periodo que permanece una epidemia, pero a veces deja como consecuencia positiva descubrimientos que aunque quedan solo en fase de conocimiento y no de producción se retoman más adelante”, indicó.

“Una de las candidatas a vacuna, la de AstraZeneca, que es propiedad intelectual de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, en primera instancia, su desarrollo tecnológico fue durante la epidemia de MERS, otro de los coronavirus altamente patógenos junto con el SARS 1 de origen también en China, en el año 2002, 2003, y el MERS en 2011. A partir de ahí se hizo desarrollo tecnológico y se quedó un poco estancado porque no había incentivos de mercado, y ha sido retomada”, ejemplificó.