Personas con covid-19 “silencioso” portan tantos virus como quienes presentan síntomas: estudio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las personas con covid-19 asintomáticas portan en su nariz y garganta la misma cantidad del virus que aquellas que presentan síntomas de la enfermedad, reveló un estudio difundido en Thorax, publicación especializada en medicina respiratoria del British Medical Journal (BMJ).

En un resumen publicado en su página web, Thorax recueda que los individuos asintomáticos con infección por SARS-CoV-2 (covid-19 “silencioso”, lo llama en su cuenta de Twitter) tienen cargas virales viables y se han relacionado con varios casos de transmisión; sin embargo, apunta, “faltan datos sobre las cargas virales en estas personas”.

People with ‘silent’ COVID-19 infection have as much coronavirus in their noses and throats as those with symptoms.https://t.co/DUQvmbBadb

Podcast: https://t.co/xyXT5jlBA9

— ThoraxBMJ (@ThoraxBMJ) September 22, 2020