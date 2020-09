“No los provoqué, dispararon de pura espalda”: agricultor herido por la GN en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El agricultor Jaime Torres confirmó que efectivos de la Guardia Nacional (GN) dispararon contra él y su esposa, Jéssica Silva Zamarripa, cuando regresaban a su casa después de participar en la toma de la presa La Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos, para impedir que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) siga extrayendo el líquido.

Con las cuerdas vocales dañadas y la parte izquierda inmóvil, Jaime Torres, cuya esposa perdió la vida en el incidente, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar a los elementos de la GN y que se informe bien sobre lo que sucede en la región con los agricultores.

“Estoy yendo a terapias todos los días a Chihuahua, me van a hacer una operación más adelante, conforme evolucione”, dijo a la prensa local desde su casa, en la comunidad Lázaro Cárdenas del municipio de Meoqui.

Nota relacionada: Pareja que participó en toma de La Boquilla fue atacada de regreso a su ciudad; ella murió

“No los provoqué (…) dispararon de pura espalda (…) todo fue muy rápido (…)”, respondió a una y otra pregunta de los medios de comunicación.

Jaime Torres estuvo acompañado por sus tres hijos y detalló ante los medios lo que sucedió el pasado martes 8.

La versión de la Guardia Nacional, según su titular, Luis Rodríguez Bucio, es que los agricultores se atravesaron cuando los agentes perseguían a otras personas que supuestamente tomaron granadas y armas del personal de la corporación cuando protestaban en La Boquilla. Fueron tres los detenidos.

En la conferencia mañanera del pasado viernes 18, en Palacio Nacional, el funcionario manifestó que los agricultores amenazaron a los elementos de la GN con lanzarles las granadas y que otros agricultores les cerraron el paso.

Sin embargo, Jaime Torres negó que ellos se hubieran atravesado o provocado a los agentes.

“Nosotros veníamos en caravana de Boquilla. Todos nosotros, o sea los agricultores. Todos los agricultores traíamos una leyenda de ‘Sin agua no hay vida’. Cuando veníamos llegando a Delicias, pasó un carro, un carro chico con la leyenda ‘Sin agua no hay vida’ y lo iban custodiando dos camiones de la Guardia Nacional. El carrito bajó a una intercepción y nosotros lo seguíamos para ver qué estaba pasando, para brindarle ayuda, porque llevaba la leyenda de nosotros, cuando empezaron a disparar. Todos veníamos”.

De acuerdo con la víctima, les dispararon por atrás y ya no supo más. No escuchó disparos, sólo sintió caliente su hombro izquierdo e imagina que sí hubo muchos testigos, porque fue en una gasolinera donde ocurrió todo.

“Los compañeros iban cerca, atrás de nosotros. Es que yo me bajé y pues dispararon, ya no pude nada más (…) Nosotros no traíamos armas. Yo no escuché nada, yo sólo escuché los disparos que me dieron a mí. Yo nomás sentí mi cuerpo caliente de aquí (el hombro), fue todo lo que escuché”.

Jame Torres ya rindió su declaración ante el Ministerio Público de Chihuahua, según su abogado, Javier Robledo, quien estuvo presente en la rueda de prensa.

“Efectivamente (declaró) estando en el hospital, dada la importancia de su declaración porque es vital, es fundamental para la integración de la carpeta de antecedentes. Pues se recibió la visita del Ministerio Público de Chihuahua, que estaba actuando en auxilio de la representación social de ciudad Delicias. Hay muchos elementos que ya forman parte de la carpeta de investigación que integró el Ministerio Público de Delicias, trabajaron rápido”, apuntó el abogado.

Y sostuvo que hay suficientes elementos para determinar, presumir válidamente que no fue un ataque el que repelió la GN y tampoco un accidente.

“Los avances que tenemos ahorita, pues fueron los datos de que se recabaron los elementos balísticos y demás, elementos propios que integran una carpeta de investigación (…) nos dieron apertura, estuvimos ahí presentes en algunas actuaciones, en algunas diligencias, pero tenemos también conocimiento que, dada la naturaleza de la Guardia Nacional, pues probablemente vaya a ser atraído el caso por la Fiscalía General de la República.

“Debo decirles que en el Ministerio Público federal no hemos tenido acceso todavía a alguna carpeta, estamos esperando que la Fiscalía Centro-Sur, el titular, el subprocurador, pues turnen la carpeta de investigación al Ministerio Público federal, para apersonarnos como asesores jurídicos y coadyuvar”, dijo.

Robledo manifestó que desconoce si ya declararon los elementos de la GN que tripulaban las dos unidades involucradas en el hecho delictivo.

“Desconocemos si los han entrevistado por parte de la Policía Ministerial federal, desconocemos si se ha hecho algún tipo de ensayo pericial a las armas, a las unidades. Entonces estamos esperando ya que formalmente la competencia sea aceptada por el fuero federal, para apersonarnos en dicha carpeta de investigación”.

Agregó que hay elementos de la GN que han buscado a la familia y al abogado, y han estado al pendiente de los gastos del hospital.

“Desde luego que ellos quisieran pues que ya se arreglara, incluso han propuesto por ahí algún convenio, pero no es el momento, no es la cuestión económica, no es primordial, no es primero. No es momento para decir ‘está bien, vamos a olvidarnos de las cosas por cierta cantidad'”.

La exigencia de la familia y de la sociedad es que se haga justicia y que respondan los efectivos involucrados, por el homicidio y las lesiones de Jaime Torres, externó el defensor.

Nota relacionada: Desde la presa La Boquilla, el Congreso de Chihuahua reprueba intervención federal

A su vez, Jaime Torres dijo que ha sido muy duro pasar por esta situación y lo que le queda es seguir adelante con sus tres hijos. Llamó al pueblo de Chihuahua a seguir adelante con la lucha, no dar marcha atrás y, principalmente, que no sea en vano la muerte de su esposa Jéssica, quien tenía 36 años.

Sobre el presidente, remarcó: “está mal lo que está haciendo, no le está llegando la información correcta a él, o no sé qué es lo que está pasando. Está haciendo pelear pueblo contra pueblo (…) que retire a la Guardia Nacional y ya, que se informe bien de lo que está pasando porque no se está informando bien”.

Nota relacionada: Presa La Boquilla se convierte en pasarela de personajes políticos