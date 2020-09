La activista Arussi Unda y la chef Gabriela Cámara, entre las más influyentes, según Time

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La líder del colectivo feminista Brujas del Mar, Arussi Unda, y la chef Gabriela Cámara son las dos mexicanas que la revista Time eligió para integrar su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2020.

Arussi Unda fue quien convocó al paro nacional de mujeres el pasado 9 de marzo, un día después de una histórica marcha por el Día Internacional de la Mujer.

En la reseña para la revista Time, la periodista Lydia Cacho narró cómo la veracruzana usó una sola frase para convocar a una huelga nacional, y en respuesta millones de mexicanas se quedaron en sus casas, no fueron al trabajo y rechazaron cuidar a otras personas, para recordarle al mundo el importante papel que desempeñan las mujeres de todas las edades, razas y condiciones económicas para que la democracia funcione.

“Si nos detenemos, el mundo se detiene”, fueron las palabras de Unda que Cacho citó para celebrar el trabajo de la feminista, y dijo que la cabeza de Brujas del Mar ha insistido en que las mujeres son las guardianas de nuestro país en ruinas.

“Sin embargo, somos nosotras los que somos asesinadas, violadas, desaparecidas, compradas y vendidas por los traficantes. Nos preocupamos por los niños, los enfermos, los ancianos y, sin embargo, nuestros gobiernos nos han negado sistemáticamente nuestro derecho a rebelarnos contra un sistema injusto. Pondremos fin a esta brutalidad que nos afecta a todos”, apuntó la periodista.

También recordó que el liderazgo de Arussi como portavoz de la organización feminista y su claro llamado a un frente unido de todos los movimientos de mujeres han sacudido a las jóvenes generaciones de México. “La suya se ha convertido ahora en parte de un movimiento más grande en todo el país que pide el cese inmediato de la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Arussi es imparable con su llamado a favor de la diversidad-feminismo por la paz: justo lo que México necesita en este momento”.

Las reacciones en redes sociales fueron principalmente de apoyo, aunque no faltaron las de rechazo, sorprendentemente de mujeres.

En respuesta, @_soynahui lanzó: “Pues le arda el culo a quien le arda, Arussi Unda fue elegida como una de las personas más influyentes de Times y la escogió Lydia Cacho. Tal vez si hicieran algo más productivo que odiar mujeres que no piensan como ustedes en internet, también se les reconocería”.

@migrainefirlrf se mofó: “Los cuirs (un término usado para designar a quienes no son heterosexuales o de género binario) no van a poder dormir esta noche porque la vocera de Las Brujas del Mar, Arussi Unda, salió en las 100 más influyentes. Ya andan llorando que porque una TERF está ahí. Abracen a su almohade amigueees!”

@sailormarts: “A Arussi Unda y LBM le sacaron lo ‘panistas’, ‘TERF’ y un millón de cosas más, pero nadie ha tenido el nivel de convocatoria que ellas el 9 de marzo, el paro de mujeres es algo sin precedentes en México y todavía se preguntan ¿por qué?”.

No opinó lo mismo @Isabel_m2, quien cuestionó: “¿Alguien que me explique por qué Arussi Unda está en la lista de personas más influyentes y porque (sic) el artículo de Lydia Cacho miente diciendo que es pro diversidad cuando es TERF y racista la morra? ¿Alguien?”.

TERF es el acrónimo del término anglosajón Trans-Exclusionary Radical Feminist, que en español significa: “Feminista Radical Trans-Excluyente” y es usado como un insulto. Su propalación en internet se le atribuye a la activista Viv Smythe, quien se identifica como cisgénero (que se identifica con su género biológico) y heterosexual, pues la escribió en su blog en 2018, según un artículo publicado por BBC Mundo.

@DahliaBat también criticó el nombramiento: “Arussi Unda saliendo en la revista Time como una de las personas más influyentes, reseña escrita por Lydia Cacho. Híjole. Ustedes digan lo que se tiene que decir. Yo no puedo”.

En el mismo tono, @elenmDeanda publicó: “¿De qué manera ha influido esta mujer en el feminismo? Nos ha llevado a una división de mujeres en el país y si de esta manera ha logrado su posición en este ranking acepto totalmente su inclusión en este, el artículo no muestra la realidad”.

@tv_yazi fue más lejos con sus acusaciones: “Con vínculos del crimen organizado, empresarios dueños de antros donde se practica la trata de mujeres, Arussi es una TERFS, si odia a las mujeres trans y niega la existencia de las infancias trans, no pueden elegir a alguien con tal perfil para influir en otras mujeres”.

Siguió: “también muy lamentable que @liduacachosi se preste al juego de mencionar a la fundadora de Brujas del Mar, Arussi Unda Garza, financiada por el grupo panista y empresarios de Boca del Río, Veracruz, irónicamente con nexos de uno de los políticos de su libro”.

Y no faltó quién se quiso mostrar chistoso o ignorante, como @lqmhr: “La activista mexicana Arussi Unda, fundadora del colectivo feminista Brujas del Mar, fue elegida por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo. Yo la vi en Modern Family y me parece graciosa, pero no sé si es para darle ese premio”.

En la edición 2262 de la revista Proceso del 8 de marzo de 2020, la periodista Gloria Leticia Díaz entrevistó a las integrantes de Brujas del Mar, quienes convocaron al paro nacional el 9 de marzo y relataron que su organización se formó ante el incremento de los feminicidios y las violaciones en Veracruz.

Su historia inició el 27 de febrero, cuando Arussi Una fue notificada de que la página de Facebook que administraba como Brujas del Mar fue retirada una semana después de lanzar el cartel con la convocatoria para el paro nacional. Después supo que solo podían cancelarla si recibían reportes masivos en contra de sus publicaciones.

Ese cartel fue compartido por miles de mexicanas en redes sociales, entre ellas la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, quien después cambió de opinión e inició una campaña contra el paro. Y, debido a las respuestas del Partido Acción Nacional (PAN), además de Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, el asunto se politizó, dividiendo las opiniones en redes sociales.

Arissa Unda es mercadóloga, tiene 32 años, nació y creció en Veracruz. Su imagen se hizo pública después de que alguien publicó una fotografía donde aparece sonriente junto a Felipe Calderón, cargando el libro escrito por éste en la mano izquierda. Esa imagen, que la vinculó con la derecha y los conservadores, fue tomada por su padre un año atrás al finalizar un acto político, y la subió a su cuenta de Instagram “en tono de guasa” por haberse fotografiado con una “persona tan polémica”. En la entrevista dijo que entonces también escribió: “íbamos a ir por un Bacardí”, pero esto último fue suprimido en la campaña contra ella.

Y así, apuntó, se volvió una figura pública: “El hecho de que ahora salga a la luz me halaga. Si alguien durante tanto tiempo guardó esa foto y pensó que algún día iba a servir, sabía que algo grande iba a pasar. Si ese alguien pensó en golpear el movimiento de mujeres es lo más ridículo porque yo no soy el movimiento. Ni siquiera pueden atacar a mi colectiva conmigo. Las mujeres estamos unidas porque no importa que seas panista, priista, de Morena, nos están matando a todas”.

La chef elegida

En la lista de las 100 personas más influyentes 2020 también aparece la mexicana Gabriela Cámara, a quien el chef y fundador de World Central Kitchen, José Andrés, le escribió la reseña en el Time, presentándola como “una de esas cocineras que es más que una cocinera, es una mujer renacentista en la vanguardia de nuestra industria, forjando sin miedo un camino hacia la sociedad más perfecta que imagina”.

José Andrés la calificó como una de las principales diplomáticas culinarias en México, tanto en espíritu como en la práctica, y no sólo dirige dos de las cocinas más emblemáticas del continente, Contramar en la Ciudad de México y Cala en San Francisco, ofreciendo lo mejor de su herencia cultural.

“La gente me pregunta sobre el papel de los chefs en el siglo XXI, y no buscaría más allá de Gabriela para encontrar la respuesta. Ella lidera desde el frente en sus restaurantes, anteponiendo la justicia social y abogando por aquellos cuyas voces son marginadas con demasiada frecuencia. Ella camina por el camino”, añadió.

Sobre estas dos mujeres, @HechasEnMexico_ comentó: “Dos mexicanas aparecen en la lista de los 100 personajes más influyentes de la revista @TIME en su edición 2020. Se trata de la chef mexicana Gabriela Cámara y Arussi Unda, la feminista veracruzana vocera de las Brujas del Mar #HechasEnMéxico”. El comentario recibió aplausos virtuales y muestras de orgullo.