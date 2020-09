Exreportero golpea a tres mujeres en misa porque “sintió un milagro”

CAMPECHE, Camp. (apro).- Un exreportero local fue detenido por la policía al mediodía de este miércoles en la iglesia de San Román, por tundir a golpes a tres mujeres en plena misa.

La agresión fue captada por las cámaras de vigilancia del templo y, de acuerdo con las imágenes del video que se filtró a las redes sociales, ninguno de los varones presentes –el cura, sus asistentes y feligreses– intervino en defensa de las agredidas.

Después de la Catedral, la iglesia de San Román, ubicada en el barrio tradicional del mismo nombre, es el segundo santuario católico más importante del estado, pues resguarda la imagen del Cristo Negro, patrono de la grey campechana.

El video muestra al agresor, identificado con las iniciales L.L.C., caminando divagante junto a las bancas mientras el clérigo oficiaba la misa de mediodía.

De pronto, el hombre se detuvo al pie del presbiterio y de súbito cayó a puñetazos sobre una desprevenida mujer que, sentada en la tercera fila, atendía absorta la liturgia.

Otra mujer, de edad avanzada y sentada atrás de la primera, se levantó presurosa e intentó alejarse del atacante, pero el sujeto se abalanzó sobre ella, la jaló del cabelló y la lanzó al suelo donde además le cayó a golpes.

Aunque en la parte del video que se filtró no se aprecia, testigos aseguran que hubo una tercera mujer golpeada.

Luego, el agresor simplemente se sentó en una banca de la iglesia, en la que permaneció ausente hasta que llegó la policía a detenerlo.

En la góndola de la patrulla, cuando un hombre le preguntó qué le ocurrió, el agresor dijo no saber.

Aseguró que fue a la iglesia a escuchar la misa, pero perdió la razón. “Estaba escuchando la misa del Cristo Negro de San Román y perdí la noción. No sé qué me pasó. No lo sé. Me perdí… sentí un milagro”.