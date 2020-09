Sánchez Cordero denuncia embestida misógina en su contra desde la prensa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, denunció que hay una embestida misógina en su contra desde los medios de comunicación.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Gobernación del Senado, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal fue cuestionada por varias senadoras respecto de la falta de recursos en la dependencia para combatir la violencia contra las mujeres en el país.

“Hay feministas, hay feministas en esta administración más que en otras administraciones. No hay más presupuesto para las mujeres, hay menor presupuesto en el Instituto de las Mujeres, no se ha nombrado a los titulares de áreas, los feminicidios no han cesado, ahí ¿qué nos pasa?”, cuestionó la priista Beatriz Paredes.

Sánchez Cordero se dijo feminista y aseguró que el gobierno federal está comprometido con las mujeres y que cada semana tiene comunicación con las dependencias gubernamentales para dar respuesta a la violencia que sufren las mujeres, de la que ella también ha sido víctima.

“Para dar una respuesta a las violencias que siguen sufriendo y, digo, que seguimos sufriendo, porque me incluyo, me incluyo, la embestida muchas veces en los medios de comunicación hacia mi persona es meramente misógina, así se los digo, pero no importa, nos levantamos más cuando sufrimos más violencias”, acusó la titular de Gobernación.

Sobre el anuncio que el gobierno federal prevé dar el próximo sábado 26 sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, cuando se cumple el sexto aniversario de la tragedia, la ministra en retiro adelantó que la Comisión Especial que preside Alejandro Encinas cuenta con información “que arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido esa trágica noche”.

Sánchez Cordero, quien ha abogado por la regulación de la mariguana en el país, e incluso como senadora impulsó una iniciativa al respecto, recibió una planta de cannabis de parte del legislador sin grupo parlamentario Emilio Álvarez Icaza, quien le pidió su apoyo para sacar el tema adelante.

“Esta planta creció acá afuera, empezaron febrero, mire ya de qué tamaño está, creo que hay como 320 allá afuera. Desde su capacidad, competencia e inteligencia, ayúdenos a que esto sea un derecho”, exclamó el exombudsman capitalino al entregarle la planta que fue sembrada por colectivos y activistas afuera de la Cámara Alta.

El año pasado, la diputada sin partido Lucía Riojas también entregó un churro de mariguana a Sánchez Cordero durante su comparecencia en la Cámara Baja.

Este miércoles la secretaria de Gobernación evadió una serie de preguntas sobre la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a cinco expresidentes, el manejo del covid-19 por parte del gobierno, la militarización del país y el conflicto por el agua en Chihuahua.