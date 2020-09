Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de la 4T: AMLO ante dichos de Jaime Cárdenas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La admisión presidencial es que, en efecto, el gobierno espera de sus funcionarios “lealtad a ciegas al proyecto de transformación”, tal y como señaló Jaime Cárdenas al abandonar la titularidad del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), pero con una diferencia:

“El pueblo nos eligió para eso, para acabar con la corrupción, con los abusos, para llevar a cabo un gobierno austero sobrio, hacer justicia. Es lealtad al pueblo, básicamente, no a mi persona”, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador refirió que uno de los ejes principales en su gobierno es la justicia, siempre respetando las leyes y el estado de derecho, pero dijo que hay una “maraña de normas” que impiden avanzar para lograrlo. Jaime Cárdenas señaló ayer que el presidente perdió la confianza en él por su afán de sujetarse a las reglas y no torcer los procedimientos administrativos.

El mandatario endureció hoy el tono, cuando en la conferencia de prensa matutina, fue cuestionado sobre los señalamientos de Jaime Cárdenas respondiendo que existe libertad hasta “para ir al Reforma” a declarar contra su gobierno y, de plano, consideró, el asunto es “politiquero”.

En los últimos tres días, al renunciar al Indep, Jaime Cárdenas, ventiló irregularidades en el organismo, una conducta presidencial extralegal que exigía incondicionalidad y desencuentros con el presidente, que esta mañana, prácticamente rechazó toda declaración del hoy exfuncionario:

“Ninguna anomalía me han reportado”, dijo específicamente sobre las presuntas irregularidades en la rifa alusiva al “avión presidencial”, además de que, en cuanto a eso y otras presuntas irregularidades señaladas por Cárdenas, dijo: “No tenemos nada que ocultar”.

Cuestionado, entre otras cosas, por la sustracción de piedras preciosas, abordadas en la renuncia del abogado, el mandatario respondió:

“Sí hay denuncias –y se van a investigar como tiene que ser. Pero esto es más que nada un asunto politiquero. No hay nada de qué preocuparnos, pero les voy a estar informando diariamente. Si no, imagínense, si no existieran las mañaneras, estaríamos atados de pies y manos. Solo sería la información de El Universal, del Reforma, etcétera. Pero afortunadamente aquí podemos aclarar y hablar”.