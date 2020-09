CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó “conspiraciones” en las mesas de seguridad, donde los datos sensibles en la materia era compartidos a los líderes del movimiento de resistencia para la entrega de agua en Chihuahua, razón por la que decidió dejar fuera al gobernador de esa entidad, Javier Corral, de las reuniones correspondientes, y anunció una “limpia” en la Conagua.

“¿Cómo vamos a estar tratando asuntos de interés nacional cuando tenemos la oposición al interior? cuando se está conspirando en estas reuniones? Toda la información que se daba a conocer (en las mesas de seguridad con Chihuahua) de inmediato la sabían los dirigentes de este partido”, dijo.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario sostuvo que las diferencias con el gobernador Javier Corral, surgieron porque el Estado mexicano debe cumplir el convenio de entrega de agua a Estados Unidos, y añadió:

“En Chihuahua el gobernador en vez de ayudar a que se cumpla con este acuerdo, se opuso y de lo que le corresponde a Chihuahua entregar de agua, al día de hoy han entregado el 55% mientras los otros estados ya entregaron el 100% pero ¿por qué? La actitud es porque hay elecciones en Chihuahua y el partido que gobierna ahí utiliza este asunto como bandera, decir ´no vamos a entregar el agua porque es nuestra´”.

López Obrador se mantuvo en la posición que ha venido exponiendo desde hace semanas: que en el asunto intervinieron intereses de quienes acaparan el agua, productores nogaleros, presidentes municipales del PAN, el gobernador Corral y el que busca ser gobernador de esa entidad, el senador panista Gustavo Madero.

Aseguró que respeta el punto de vista de Javier Corral, quien ayer recriminó la ruptura de la mesa de seguridad y, sobre el conflicto por el agua, agregó:

“Por eso las diferencias y, como a mi no me gusta la hipocresía, ya no debe de imperar como doctrina la hipocresía, son otros tiempos, entonces se dice lo que sucede o al menos damos a conocer nuestra opinión, nuestra verdad, aunque no sea absoluta, respetando siempre otros puntos de vista porque eso es la democracia”.

“Limpia” en Conagua

El titular del poder ejecutivo, hizo un recuento de su versión sobre la toma de la presa La Boquilla, los perjuicios en la operación de la presa y de la hidroeléctrica, que siguen tomadas y del día del desalojo de la Guardia Nacional.

Entonces anunció:

“Va a haber cambios en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), porque estaba tomada por estas personas, por un partido. Por el PAN”.

Al respecto, sostuvo que informará sobre el manejo del agua en diferentes estados del país, destacando el acaparamiento y las anomalías en Sonora y la comarca lagunera, un tema sobre el que informará mañana.

Finalmente, destacó las complicaciones del incumplimiento con el convenio con Estados Unidos.

“No hemos tenido problemas mayores con el gobierno de Estados Unidos porque nos tienen confianza y se han mantenido buenas relaciones, pero es un hecho –y mañana vamos a dar a conocer la carta que envía el gobernador de Texas a Mike Pompeo de que no se cumple con el compromiso de la entrega del agua. Entonces ¡imagínense! por un asunto politiquero, por querer ganar una elección en un estado, poner en riesgo la relación de México con Estados Unidos.

“¡No! Es muy irresponsable, además no hay fundamento legal y si hubiese, pues hay instancias para dirimir estas diferencias. No así”.