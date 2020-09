No se les debe nada, el presupuesto es legal y justo: AMLO a la Alianza Federalista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el reclamo de los diez gobernadores de la Alianza Federalista, por la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PEF), en el que acusan una reducción en las participaciones para los estados.

El mandatario federal, sostuvo que los recursos que corresponden a las entidades federativas se han respetado y las asignaciones van conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente reiteró que los proyectos de obra y los programas sociales implementados por su administración, no tocan los recursos de los estados, de manera que “no hay nada ilegal, no hay nada injusto”.

Nota relacionada: Alianza Federalista exige restablecer el Fondo de Seguridad y expresa su apoyo a Corral

Ayer, los gobernadores de la Alianza Federalista, fijaron un posicionamiento de inconformidad por el diseño del PEF y una reducción en los recursos para sus respectivas entidades, a las que se les ha entregado en tiempo y forma los recursos que les corresponden.

“Ojalá se sepa bien que no hemos dejado de entregar las participaciones federales a los estados. No les debemos nada, nada absolutamente, y las indicaciones que tiene el secretario de Hacienda es que, sin distinción de partidos, simpatías, acercamientos u oposición, se entregue en tiempo, en forma, el monto que por derecho les corresponde y eso se ha cumplido”.

Hoy, cuestionado al respecto, el mandatario rechazó recortes y deslizó excesos en los estados reticentes a implementar políticas de austeridad, afirmando que no los ha forzado a eliminar aparatos que acompañan a los gobernadores, aunque él haya extinto al Estado Mayor, ni que vendan sus aviones o que dejen de viajar al extranjero. En resumen, expuso, sabe que no todos coinciden con la austeridad republica, reivindicando a Benito Juárez.

“Si no les alcanza, ellos tienen que buscar la forma de ahorrar, que no haya corrupción, que no haya derroche ni gastos superfluos”, concluyó.