López Obrador llama a sus simpatizantes a no confrontar a Frena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus simpatizantes no ir a provocar una confrontación a quienes acampan en el Zócalo, como parte del movimiento del Frente Nacional AntiAMLO (Frena).

“Por favor, si son simpatizantes nuestros que no vayan, que no se caiga en ninguna provocación, que se garantice a este grupo que se manifieste con absoluta libertad”, dijo.

El llamado presidencial, lanzado en la conferencia de prensa matutina, fue insistente en pedir que no vayan a replicar a los miembros de Frena, porque pueden llegar provocadores y culparían al gobierno.

En su alocución al respecto, luego de que dicho movimiento pudiera llegar a instalarse al Zócalo capitalino, el presidente López Obrador insistió en llamar a los dirigentes de ese grupo opositor a quedarse en el campamento, e inclusive, mencionó algunos liderazgos críticos a su administración que consideró, deberían dar la cara.

Recomendó a Gilberto Lozano, Pedro Ferriz y Rafael Loret de Mola, quienes son miembros del consejo rector de Frena, que se queden a dormir en el campamento y no dejen a la gente sola.

“Un dirigente tiene que enfrentar a quienes se cuestiona y no dejar solos a los seguidores. Y estar ahí, día y noche, llueva, truene o relampagueé. Ahí. Nada de manipulación… Pero no es obligatorio. Es nada más voluntario. Ahí de repente me voy a asomar por la ventana, como vivo aquí (en Palacio Nacional) a ver si ya llegó Pedro Ferriz”.

Luego señaló al dirigente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) de apoyar ese movimiento:

“Hay otro que siempre apoya esto, pero no da la cara… el de Coparmex, es Gustavo de Hoyos, estaría bien que viniera”.

Lúdico, continuó aludiendo a los intelectuales, Héctor Aguilar Camín y (error de por medio), Creel (para luego aclarar) Krauze, “que pongan su casita de campaña aquí. Digo, si son miembros de este movimiento, si no pues no tienen porque estar aquí”.

En otro momento de la conferencia, recordó a los simpatizantes de Frena que en democracia hay procedimientos y uno de estos es la revocación de mandato que está programada para 2022.

Además, señaló sin especificar:

“No puede ser que por cobrar impuestos a los que antes no pagaban, ya quieren que renuncie”.