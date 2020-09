Anticuerpos sabotean el sistema inmune en pacientes graves de covid-19: Science

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos investigaciones reseñadas por la revista Science buscan dar respuesta a la pregunta de qué factores provocan los casos graves de covid-19. Un primer estudio señala que poco más de 10 por ciento de pacientes graves de coronavirus tiene anticuerpos que boicotean la funcionalidad de su sistema inmunitario. Otro porcentaje menor de casos se explicarían por factores genéticos e inmunológicos, de acuerdo con un segundo análisis.

“Desde los primeros meses de la pandemia de covid-19, los científicos, desconcertados por la ferocidad de la enfermedad, se han preguntado si un combatiente del virus que está en el cuerpo, un mensajero molecular llamado interferón tipo I, ha dejado de actuar en algunos casos graves.

“Dos artículos publicados en línea en Science esta semana confirman esa sospecha. Revelan que en una minoría significativa de pacientes con covid-19 grave, la respuesta del interferón se ha visto afectada por defectos genéticos o por anticuerpos rebeldes que atacan al propio interferón.

“Juntos, estos dos artículos explican casi 14% de casos graves de covid-19. Eso es bastante sorprendente ”, dice Qiang Pan-Hammarström, inmunólogo del Instituto Karolinska, en una nota informativa publicada en la página web de Science.

Tadatsugu Taniguchi, profesor emérito de la Universidad de Tokio, afirma que estos descubrimientos destacan el papel “crítico” de los interferones de tipo I en la infección por SARS-CoV-2 y el desarrollo de covid-19 potencialmente letal.

Isabelle Meyts, inmunóloga pediátrica de los Hospitales Universitarios de Lovaina y coautora de los estudios, destacó que se analizaron pacientes de todo el mundo y de todas las etnias.

Un hallazgo relevante es que 94% de los pacientes con anticuerpos que atacan el interferón eran hombres, lo que también ayuda a explicar por qué este género enfrenta un mayor riesgo de infección grave.

Ambos estudios podrían ayudar a algunos pacientes en riesgo, señala Science. Un tipo común de prueba de anticuerpos podría desarrollarse fácilmente y brindar respuestas en horas. Aquellos que se encuentren en alto riesgo de desarrollar covid-19 grave podrían tomar precauciones para evitar la exposición o ser priorizados para la vacunación, explica Elina Zuniga, inmunóloga que estudia interferones en la Universidad de California en San Diego.

También se buscaría que pacientes a los que se les hayan descubierto estos anticuerpos dañino no sean considerados para la donación de plasma.

Los interferones de tipo I son producidos por todas las células del cuerpo y son líderes vitales de la batalla antiviral al comienzo de la infección. Lanzan una respuesta local intensa e inmediata cuando un virus invade una célula, provocando que las células infectadas produzcan proteínas que atacan al virus. También convocan a las células inmunes al sitio y alertan a las células vecinas no infectadas para que preparen sus propias defensas, explica Science.

En uno de los estudios, Jean-Laurent Casanova, genetista de enfermedades infecciosas de la Universidad Rockefeller y su equipo examinaron muestras de sangre de 987 pacientes gravemente enfermos de todo el mundo.

En el 10.2% de los pacientes, los investigadores identificaron anticuerpos que atacaron y neutralizaron el interferón tipo I del propio paciente.

Un subgrupo de pacientes afectados tenía niveles sanguíneos extremadamente bajos o indetectables de este interferón. Los estudios de laboratorio confirmaron que los anticuerpos dejaron fuera de acción al interferón y que las células expuestas al plasma de los pacientes no pudieron evitar la invasión del nuevo coronavirus.

“Ninguna de las 663 personas en un grupo de control con infección leve o asintomática por SARS-CoV-2 tenía esos anticuerpos dañinos. Los anticuerpos también eran escasos en la población general, apareciendo sólo en el 0.33% de las más de mil 200 personas sanas analizadas”, detalla la nota.

“Lo que esto significa es que al menos el 10% del covid-19 crítico es un ataque autoinmune contra el sistema inmunológico mismo”, dice Casanova.

La preponderancia de pacientes masculinos fue una sorpresa, porque las mujeres tienen tasas más altas de enfermedad autoinmune.

Si estos sorprendentes resultados se mantienen, apunta Science, también podrían ayudar a explicar la mayor vulnerabilidad de las personas mayores al covid-19 grave: la mitad de los pacientes gravemente enfermos con autoanticuerpos tenían más de 65 años.

El segundo artículo encontró fallas genéticas en pacientes que condujeron al mismo resultado final: una respuesta de interferón extremadamente inadecuada a la infección por SARS-CoV-2.

El equipo secuenció el ADN de 659 pacientes con covid-19 en estado crítico y de 534 controles con enfermedad leve o asintomática. Examinaron 13 genes, elegidos porque sus defectos afectan la producción o el uso del interferón tipo I en el cuerpo.

Los investigadores encontraron que el 3.5% de los pacientes críticamente enfermos albergaban mutaciones raras en ocho de esos genes. En los pacientes para los que se disponía de muestras de sangre, los niveles de interferón eran extremadamente pequeños. Ningún miembro del grupo de control portaba ninguna de las mutaciones”, refiere la nota.

Para Paul Hertzog, experto del Instituto Hudson de Investigación Médica, estos resultados constituyen “probablemente la punta del iceberg” . Señaló que muchas otras mutaciones dañinas, relacionadas o no con el interferón, pueden influir en el desarrollo de covid-19 grave.

