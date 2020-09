El plantón en el Zócalo lanza a la fama a #LadyFrenadora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Así de fácil se viralizó el video donde una mujer, conocida ahora como #LadyFrenadora, agrede a un hombre en el campamento del Frente Nacional Anti AMLO (Frenaaa) y le truena los dedos para advertir: “Tan fácil, voy esto a frenarlo, así de fácil mira, así de fácil, ¿sale?”.

El video de 20 segundos comenzó cuando la mujer le aventó algo a un hombre y salió del plantón. Él le dice, en tono burlón: “¡gracias!” y ella respondió: “¡de nada!” y se para atrás de los policías que rodean el campamento de Frenaaa.

“¡Lárgate!”, le dijo una voz de quien estaba grabando, pero el hombre señaló: “No, no, no, no le digas eso”. Pero ella regresó, se quitó el cubrebocas y mientras tronaba los dedos, replicó: “Tan fácil, voy a esto a frenarlo. Así de fácil, mira. Así de fácil, ¿sale?” y siguió tronando los dedos.

Al darse cuenta que la estaban grabando, dio un manotazo a la cámara. “¡Grábame!”, señaló y volvió a manotear. “¡Grábame, grábame!”, se escuchó, hasta que cayó el celular.

#LadyFrenadora se siente dueña de todo México por votar por López, imaginen como se sienten los hijos y la Zopi, los emperadores de México. pic.twitter.com/gh6lrtHs0r — Frankie VIIIage (@GeneralVIII) September 24, 2020

De inmediato, en Twitter la mujer se volvió tendencia y la identificaron como simpatizante del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo cual, las críticas y burlas se replicaron decenas de veces, vinculándola al mandatario, a Morena o a la 4T y quienes, en contraparte, sospecharon que era alguien enviado al Zócalo por el movimiento Frenaaa.

“Ya iniciaron las noticias cruzadas con #LadyFrenadora ¿De dónde salió? Unos dicen que es parte de FRENAAA, otros que es simpatizante de AMLO, pero a fin de cuentas es una provocadora y busca generar problemas. Lo peor es que apenas es el principio”, señaló @Mesthern.

El @GeneralVIII señaló: “#LadyFrenadora se siente dueña de todo México por votar por López, imaginen como se sienten los hijos y la Zopi, los emperadores de México” o @cosilintea quien añadió: “Cuidado con #LadyFrenadora porque como es la dueña de México, va a frenar el movimiento #FRENAAA Digna seguidora de López”.

Mientras @EncuadreNoticia informó: “Una mujer atacó a integrantes de movimiento FRENAAA, instalados desde ayer en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, en redes la bautizaron como #LadyFrenadora”.

Y @palomiuxbombiux quien la describió así: “#LadyFrenadora Esta es la descripción perfecta del resentimiento y frustración de quien no ha podido hacer nada importante en la vida. Una de la 4ta. Que se comporta de 5ta. Por cierto: los mismos pelos de Beatriz G.M madre chocoflanesca. Alguien que le preste un peine”.

O @olgauq, quien apuntó: “#LadyFrenadora que bueno que no enfrentaron a esta ratera majadera, seguro le dieron 2 pesos para irse a romper la madre, lo increíble es que los policías ni se inmuten. Creo que debemos ponernos a practicar”.

Por su parte, @EmiXapata señaló: “Sin palabras, más allá de la ideología o la creencia, el RESPETO Y LA EDUCACIÓN SON CLAVES FUNDAMENTALES PARA UNA CONVIVENCIA SANA, este tipo de actitudes demuestra la pobreza de los seguidores de López que creen que tienen derecho a atacar porque López los protege… #FRENAAA”.

Al respecto, @Lorely_Merino97 destacó: “LadyFrenadora Por gente así es que López cada vez más loco (sic)” o @Doangela1, quien indicó: “Así me imagino que son todas las chairas… así se ven discutiendo en Twitter todo el tiempo y con la pinza del cabello que parece pinza de ropa #LadyFrenadora”.

Para @deuzzydragon: “Esta comprobado #LopezTieneMiedo y sus seguidores también, la prueba es #LadyFrenadora que no tiene más argumentos que la agresión. Y la policía de @Claudiashein no más (sic) mirando”.

A su vez, @H65065231 añadió: “Que pedo con esta gata mugrosa de morena esta gacho el lavado de cerebro qué (sic) les da su mesías #LadyFrenadora”. O @ChairoMenos, quien mencionó: “Que triste que gracias a que existe un payaso que todas las mañanas lanza odio desde su púlpito, es que puedan existir estas arañas. Les presento a #LadyFrenadora”.

Además, hubo quien de planto soltó: “#LadyFrenadora es @genarolozano. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas”, como consideró @irondave11.

Y también hubo quien la identificó, como @The_punisher4, quien escribió: “Mandan directamente a @LOVREGA a crear desmanes en el plantón… Bueno así pienso que luce real. #LadyFrenadora #PGAsesino” y en otro mensaje, afirmó: “Está identificada cómo (sic) una provocadora en los grupos de choque pagados por morena y López, no es qué pasará (sic) por casualidad, ahí están varios”.

En su cuenta de Twitter, ella se identifica en la 4T, su nombre en la cuenta es “Vero Islas” y se presenta como “Chaira máster”. No hay ningún comentario al respecto, pero sí un video de 14 segundos que subió el 23 de septiembre, paseando por el campamento del Frente en el Zócalo capitalino, entre decenas de personas y algunas casas de campaña instaladas.

En uno anterior, publicó una fotografía aérea del campamento, tomada de webscamdemexico.com, donde comentó: “Sin miedo al ridículo”.