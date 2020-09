Mario Delgado solicita se auditen 444 mdp de la bancada de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, solicitó al contralor interno de la Cámara de Diputados que audite el dinero recibido por su bancada en la actual legislatura.

Además, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), pidió a la oficina de información pública de la Cámara que publique de inmediato los informes trimestrales sobre los recursos de las fracciones parlamentarias, que por la pandemia de covid-19 no se han difundido.

Delgado Carrillo, quien aspira a dirigir a Morena, respondió así a la petición de 29 diputados de su bancada que le exigieron dar a conocer el destino de 444 millones de pesos que su grupo parlamentario ha recibido durante los primeros 16 meses de la LXIV legislatura.

De acuerdo con esos diputados, desde el pasado 9 de septiembre entregaron un escrito a su coordinador, donde le pedían transparentar los recursos públicos recibidos por su bancada, pero no obtuvieron una respuesta.

En entrevista con Proceso, Lorena Villavicencio Ayala, una de las firmantes del escrito, aplaudió el compromiso de Delgado Carrillo y dijo que ojalá la rendición de cuentas en su bancada “se convierta en una regla y que no haya necesidad de estar solicitando se transparenten los dineros públicos”.

Detalló que en una primera instancia se le solicitó dicha información mediante un comunicado interno, pero que al no ver respuesta se vieron en la necesidad de hacer pública su petición.

“Llevamos dos años sin saber cómo se han usado los dineros públicos destinados a nuestra fracción parlamentaria”, se quejó Villavicencio.

Entrevistado en Acapulco, Guerrero, donde este viernes continuó su actividad, Delgado Carrillo respondió al escrito de sus compañeros de bancada.

De entrada, subrayó que varios de los diputados que firman el documento le dijeron que lo desconocían, pero para que no quedaran dudas sobre el “legítimo planteamiento” de quienes sí lo respaldan, solicitó se audite “el presente ejercicio fiscal y todos y cada uno de los pesos que hemos utilizado dentro del grupo parlamentario que, por cierto, en un gran porcentaje se regresa directamente a los diputados”.

Delgado reconoció que entre los nombres que aparecen en el texto hay quienes no simpatizan con su candidatura para dirigir a Morena, pero les pidió no desprestigiar al movimiento.

“No podemos atacarnos entre compañeros, no podemos desprestigiarnos, porque estamos desprestigiando al movimiento; tenemos que cuidar entre todos a Morena y apegarnos a los principios de no mentir, no robar y no traicionar”.

Y sostuvo que ve a algunos compañeros y compañeras “desesperados” por la posibilidad de que gane la encuesta que definirá al próximo presidente y secretario general morenista.

“A ellos, nuevamente les tiendo la mano y les envío un abrazo fraterno, y decirles que yo no tengo ningún rencor y ningún odio en mi corazón, yo no me conduzco a través de sectarismos ni del influyentismo, ni del amiguismo, no tengo grupo, voy a actuar de manera imparcial con mucha responsabilidad de lo que significa conducir a un movimiento como éste.

“Entonces les diría: no tengan miedo, vamos a construir entre todos un partido que consolide la Cuarta Transformación y que sea un punto de apoyo para el presidente de la República”.

Respecto a los recursos de su campaña, aseguró que no ha utilizado un solo peso del erario, no tiene financiamiento de nadie y con su dinero se está pagando los boletos de avión.

“No podríamos utilizar recursos públicos porque nosotros mismos hicimos un delito grave y de prisión, de cárcel, a todo aquel que los utilice para campañas”, recalcó.

En las últimas semanas Delgado Carrillo ha realizado giras por varios estados de la República, además de que se han detectado anuncios espectaculares y móviles en los que promueve su candidatura a la presidencia de Morena.

Finalmente pidió: “Desde ya, cerrar el capítulo de los ataques, de los jaloneos, de los pleitos; tenemos que establecer una tregua entre nosotros, dejar atrás los pleitos, las descalificaciones, porque tenemos que hacernos responsables de Morena, de cuidar a nuestro movimiento”.

