Messi se despide de Luis Suárez y truena contra la directiva de Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lionel Messi se despidió públicamente del uruguayo Luis Suárez y aprovechó para criticar a la directiva del Barcelona por la manera como el delantero salió del equipo después de seis años de haber vestido la camiseta azulgrana.

“Te merecías que te despidas como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que, a esta altura, ya no me sorprende nada”, posteó Messi en su cuenta de Instagram.

A la publicación de Messi se sumó otro exculé, el brasileño Neymar del Paris Saint Germain quien escribió: “Increíble cómo hacen las cosas”.

Este jueves, en conferencia de prensa, Luis Suárez lloró ante las cámaras por su salida del Barcelona y aunque se dijo agradecido con la directiva también le soltó un puyazo en la misma red social.

“Gracias amigo por tus palabras, pero más gracias por ser como sos, por lo que fuiste desde el primer día conmigo y con mi familia. Estaré siempre agradecido al @leomessi humano, al divertido y al sentimental porque al jugador todo el mundo lo sabe. No te olvides lo que te dije: ‘seguí disfrutando y demostrando que por algo sos el uno’ y que 2 o 3 no empañen lo gigante que sos para el club y para el mundo del futbol”, escribió el ahora jugador del Atlético de Madrid.

Suárez se marchó del Barcelona como tercer máximo goleador de la historia (198 tantos) y tras levantar trece títulos (1 Liga de Campeones, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 4 Ligas, 4 Copas del Rey y 2 Supercopas de España) en seis temporadas.