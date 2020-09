Prudencia, pide López-Gatell ante el semáforo verde de Campeche

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Ante el anuncio de que Campeche es el primer estado en cambiar a color verde en el semáforo de riesgo epidemiológico, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recomendó a la población que mantenga la prudencia para evitar un futuro rebrote y espere para reactivar actividades como el regreso a clases presenciales.

“Sería más prudente esperar. Esperar, no apresurar la reapertura de los recintos escolares y estar seguros que la transmisión llega a un punto mínimo y justamente porque estamos empezando la temporada de influenza que empieza en octubre y termina en marzo o a veces hasta abril del año siguiente”, dijo.

Si esto es o no un signo temprano de un repunte de contagios, añadió, “eso no lo podemos saber”, porque no hay manera de anticiparlo, pero sí de monitorearlo durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

“Esto quiere decir que nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica están activos todo el tiempo, la vigilancia epidemiológica está activa todo el tiempo. Nuestra Red Nacional de Laboratorios de Seguridad Pública están activos, tienen una jornada de trabajo, generalmente no trabajan en el turno nocturno, pero están activos, en los turnos matutino y vespertino”, explicó López-Gatell.

De igual manera lo está el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (Indre), el laboratorio nacional de referencia y se tienen sesiones diarias de análisis de información y se van identificando las señales, pero no pueden anticipar que sea o no una señal, añadió.

“Hasta ahorita el único cambio que tuvimos respecto a la tendencia descendente fue que el porcentaje de positividad, que al inicio de la semana 37 pasó de 37% a 39%, pero sería una fluctuación que no necesariamente implique una tendencia de regreso a la actividad, pero hay que estar expectantes”, anunció.

Al ser cuestionado sobre qué entidades estarían más cercanas en llegar al semáforo epidemiológico color verde, López-Gatell bromeó: “pues los que están en amarillo, en general y en amarillo, los que están en naranja”.

Hay 27 estados con patrón descendente de la epidemia de #COVID19, sin embargo, esta no ha terminado, lo que hace que el riesgo de rebrote sea permanente. Llamamos a ser prudentes y reducir en lo posible la movilidad para tener resultados positivos. pic.twitter.com/qhWdDH4Vwv — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) September 26, 2020

No obstante, después aclaró que si existen patrones discrepantes en la curva epidémica y sus indicadores, como Chihuahua, que ha mantenido una tendencia de transmisión intensa en la región norte, hacia Ciudad Juárez y la zona de las maquiladoras que es consistente, pero en la capital y la zona centro sur hay una menor transmisión.

“Estos patrones de diferencias poblacionales en la intensidad de la transmisión a veces dan estos fenómenos paradójicos, en donde algunos de los indicadores están altos en su puntuación y otros están bajos. Tenemos 27 entidades federativas que se encuentran ya en un patrón descendente, es decir, disminuye diariamente el número de casos registrados, el número de hospitalizaciones, el número de muertes, el porcentaje de positividad, al menos durante dos semanas y al menos tres semanas si termina así este fin”, apuntó López-Gatell .

Las entidades que van a la alza son Durango y Querétaro, pues ese ha sido su patrón, y todavía no se nota claramente el momento que podría iniciar el descenso de contagios. Otros dos que están en estado de meseta: la Ciudad de México y Jalisco, con la primera semana en descenso, informó.

Respecto al no regreso de los trabajadores a sus actividades laborales como lo anunció la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el funcionario añadió que ella es una mujer gobernante muy responsable y una persona muy sensata, con una visión científica muy sólida, por lo que consideró adecuada esta decisión tomada con prudencia.

“Hemos considerado que la Ciudad de México y el Valle de México es la zona que por las características poblacionales de tamaño, densidad y movilidad, es la zona más compleja que entra en control. En ese sentido, consideramos alentador el hecho mismo de que no haya un descontrol epidémico, sino que se ha mantenido en una meseta, en una continua transmisión”, comentó.

Consideró indeseable que continúe la transmisión del virus, pero ante la complejidad del control epidémico de una zona tan densamente poblada es ya un logro en sí mismo que no se disparen los contagios.

“¿Qué pasaría si las disposiciones del Gobierno de la Ciudad de México no fueran seguidas por los sujetos obligados? Desde luego correspondería al Gobierno de la Ciudad de México ejercer las sanciones administrativas que correspondiera al respecto”, añadió el subsecretario.

Firma de Covax

López-Gatell anunció que el jueves 24 de septiembre, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, firmó ya el convenio con la plataforma Covax para adherir a México en la colaboración impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para obtener la vacuna contra el Covid-19.

“Agradecemos también los buenos oficios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Servicio Exterior Mexicano que comunicaron esto en la Organización Mundial de la Salud y la Gavi, la Alianza Global para Vacunas, la entidad que está organizando el proceso de COVAX”, confirmó en la conferencia de prensa vespertina para hablar sobre las cifras de Covid-19 en México.

¿Qué implica esto?, se preguntó y se respondió: “Que México ha solicitado una primera dotación de vacunas al mecanismo colaborativo, eso nos da una primera oportunidad de acceso temprano a las vacunas y el mecanismo es solidario, de equidad, donde la OMS hará una compra consolidada, lo que permitirá reducir los costos de las vacunas y tener equidad en el acceso. Los países de ingresos altos pagarán más que los países de ingresos bajos y los de ingresos medios variarán las cantidades en un esquema que se compensa entre los países que participan”, añadió López-Gatell.

Explicó que esto es coordinado por el Grupo Técnico Asesor Estratégico de la OMS y recordó que el presidente de este grupo es Alejandro Cravioto Quintana, científico mexicano, donde se creó una unidad específica para la vacuna covid-19 donde participa otra investigadora mexicana, Celia Puche Aranda, quien es directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Destacó que se están teniendo conversaciones con todos los laboratorios que se están acercando a tener una vacuna contra covid-19, y el ánimo y la colaboración es muy positiva y benéfica para tener acceso universal a la vacuna, pero todo depende del resultado de los estudios, por lo cual ningún país, hasta el momento, tiene un esquema completo para la vacunación, especificó.