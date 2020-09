Tina Turner, reina de los mantras

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– No todos saben que el primer rock’n’roll data de 1951 y se le atribuye a una grabación en Sun Records de Ike Turner (Izear Luster Turner), “Rocket 88”, el mismo tipo quien siete años después se casaría con la cantante de su banda, Annie Mae Brownsville, a quien rebautizó como Tina Turner para integrar el dueto Ike & Tina Turner.



Durante dos décadas, ambos consiguieron un éxito formidable; pero en privado, el matrimonio de Ike y Tina se caracterizó por el machismo y la drogadicción del músico, quien golpeaba a su mujer hasta que ella lo abandonó en 1978.

A más de cuatro décadas de aquel divorcio, hoy la bailarina, cantante, compositora y actriz Tina Turner es reconocida en el mundo como “La reina del rock” y siempre será recordada por sus presentaciones pletóricas de energía. En su espectacular carrera musical, Tina ha vendido más de 200 millones de álbumes y sencillos en el mundo entero, ganando 12 premios Grammys.

Nacida el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee, creció en una familia de religión bautista; sólo que hacia 1973, un amigo le habló del Budismo en Los Ángeles, California. Ella asegura que la práctica de la meditación la convirtió en una mujer empoderada y más sabia.

En 2009 se unió al Beyond Team y grabo cuatro álbumes relacionados con temas espirituales para el proyecto “BEYOND” (2009), “CHILDREN BEYOND” (2011), “BEYOND ‘LOVE WITHIN’” (2014) y “AWAKENING BEYOND” (2017).

Ahora, en 2020, Tina ha regresado con la publicación de un nuevo libro escrito en colaboración con Regula Curti y Taro Gold, intitulado Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good (“La felicidad eres tú. Una guía para cambiar tu vida para siempre”).

El volumen saldrá a la venta en su versión alemana para el mes de noviembre y en inglés para diciembre. Posteriormente, aparecerá en traducciones de lenguas como el español, el francés, el italiano y el portugués. En el libro, ella explora su inquebrantable fe en las enseñanzas del Buda.

El editor describe Happiness Becomes You de la siguiente manera:

“Tina es un ícono global de inspiración. Esta vez, por medio de Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good, Tina muestra cómo cualquier persona puede superar los obstáculos de la existencia, cómo transformar lo “imposibles” en “posibles”, y cómo cumplir nuestros sueños.

“Asimismo, ella nos enseña cómo podremos mejorar nuestras vidas, empoderándonos con herramientas espirituales y sabios consejos para enriquecer nuestros senderos únicos.

“El Budismo ha formado parte esencial de la existencia de Tina Turner durante décadas y con la música, las películas y presentaciones en vivo ella ha resplandecido como ejemplo de esperanza para superar la depresión, quebrando todos los límites y hallar el triunfo en esta vida. Inspirada por las lecciones que aprendió en su propia existencia, desde la adversidad hasta las máximas alturas de la gloria y la fama, con sencillez Tina marca la senda espiritual de la ayuda budista que transformó la adversidad y sus tristezas en alegría, estabilidad y prosperidad. Un regalo perfecto para todos en casa.”

En 2013, Tina Turner adquirió la nacionalidad suiza, a la vez que renunció a la estadunidense. Ese año anunció que se retiraría para siempre de la música. https://youtu.be/6XP-f7wPM0A

En 2018, publicó su autobiografía My Love Story, donde habla del suicidio de su hijo mayor Craig, quien se suicidó a los 59 años de edad.

Para saber más de esta artista fuera de serie, visite las páginas: https://tinaturnerblog.com; Instagram: https://www.instagram.com/tinaturnerblog; Facebook: https://FB.com/TinaTurnerBlog y Twitter: https://twitter.com/tinaturnerblog.