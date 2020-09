Joe Biden rechaza someterse al antidoping como exigió Trump

MADRID, Esp. (Europa Press). – El candidato del Partido Demócrata para la elección presidencial de Estados Unidos, Joe Biden, ha rechazado someterse a un análisis en busca de posibles estimulantes antes del primer debate televisado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha utilizado esta negativa para volver a sembrar la duda sobre su rival.

Trump ha cuestionado en diversas ocasiones a Biden por su edad y su agilidad mental e incluso ha sugerido que podría tener demencia senil, a pesar de que tan solo le saca tres años. En varias ocasiones ha insinuado que el exvicepresidente se medica para mejorar sus intervenciones.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020