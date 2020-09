Trump anuncia la entrega de 150 millones de pruebas rápidas de covid-19

WASHINGTON (apro).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la Casa Blanca la repartición de 150 millones de pruebas inmediatas o rápidas de covid-19 a diferentes estados de su país, como parte de lo que él llamo “el éxito de su estrategia para contener la pandemia”.

“La semana pasada alcanzamos la cifra de 100 millones de pruebas”, comenzó diciendo el presidente de Estados Unidos en una ceremonia realizada en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en la que al concluir rechazó responder a preguntas de los reporteros.

En medio del escándalo por la noticia que reveló el periódico The New York Times, que Trump por más de una década no pagó impuestos y que entre 2016 y 2017 solamente contribuyó al fisco con mil 500 dólares, el anuncio de las pruebas fue tomado como un acto para desviar la atención.

“Esto es histórico, 150 millones de pruebas rápidas, le estamos dando la vuelta a la crisis de la pandemia… y estamos en las etapas finales de las pruebas de las vacunas que pronto estarán a la disponibilidad de los estadunidenses”, subrayó Trump con tono sombrío.

Las pruebas inmediatas, como lo demostraron funcionarios de su gobierno, no requieren de supervisión o suministración profesional, cualquier persona se la puede hacer y en 15 minutos obtener la respuesta sobre si está contagiado o no de covid-19.

El examen consiste en abrir el paquete individual, sacar el cotonete que viene incluido, introducirlo y darle cinco vueltas en cada una de las fosas nasales para inmediatamente después colocarlo sobre el kit de prueba, darle cinco vueltas sobre éste y esperar 15 minutos para el resultado.

.@HHS_ASH demonstrates how the simple, 15-minute, non-invasive BinaxNOW test is administered! pic.twitter.com/ERwI6kvpKm — The White House (@WhiteHouse) September 28, 2020

El anuncio de la entrega de 150 millones de kits de pruebas rápidas ocurre alrededor del escándalo de evasión tributaria del presidente y de la realización del primer debate presidencial este martes en Cleveland, Ohio, entre Trump y Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata.

El tema de los impuestos, la situación económica del país, la crisis de salud por la pandemia de covid-19, la integridad de las elecciones y la democracia de los Estados Unidos, son algunos de los temas con los que debatirán Trump y Biden este martes por la noche.

De acuerdo con el último conteo que lleva a cabo la Universidad de Johns Hopkins, sobre los efectos de covid-19 en el mundo entero, en Estados Unidos hay en este momento 7 millones 134 mil 874 infectadas con coronavirus y, 204 mil 905 han perdido la vida a causa del mal.