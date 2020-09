El Porto otorga el Dragón de Oro al “Tecatito” por ser mejor jugador del año

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El mediocampista Jesús “Tecatito” Corona recibió el Dragón de Oro, máxima distinción que el Porto FC otorga al Jugador del Año, correspondiente a la temporada 2019-2020.

Corona, autor de cuatro goles y 21 asistencias en 51 partidos de cinco torneos distintos, fue parte fundamental en la obtención del título del Porto en la temporada pasada.

⭐ Dragão de Ouro Futebolista do Ano: Tecatito Corona

👉 É o jogador do plantel atual com mais jogos pelo FC Porto e foi o melhor jogador da época para a Liga#FCPorto #DragõesdeOuro pic.twitter.com/dIzjE2O7BD — FC Porto (@FCPorto) September 28, 2020

El galardón fue entregado este lunes al futbolista mexicano por el presidente del club portugués, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Corona no sólo fue designado el Mejor Jugador del Porto, sino que también lo fue de toda la Liga NOS. En la actualidad, el futbolista mexicano es el elemento con más participaciones en el once titular del Porto.

“Es un gran orgullo recibir este premio y ser valorado de esta manera. Me siento muy feliz, y este premio me da más fuerza para seguir”, aseguró Jesús Corona luego de recibir la distinción en una sencilla ceremonia realizada en el estadio do Dragao.

Jesús Corona cumple su sexta temporada con el equipo de Portugal, con el que ha sido campeón de Liga, Copa y Supercopa.