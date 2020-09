Las muertes por coronavirus superan la barrera del millón en todo el mundo

MADRID (EUROPA PRESS).- El número de personas que han fallecido a causa de la pandemia del nuevo coronavirus superó el millón en todo el mundo, informó la Universidad Johns Hopkins.

Las últimas cifras ofrecidas por la Johns Hopkins a las 3.15 horas de este martes han mostrado un total de 1 millón 555 fallecidos en todo el mundo, así como 33 millones 273 mil 720 casos acumulados, de los cuales 23 millones 56 mil 480 corresponden a personas que han logrado superar la enfermedad.

Estados Unidos continúa siendo el principal foco de la pandemia a nivel mundial, encabezando la lista de casos confirmados, 7 millones 147 mil 241, y la de víctimas mortales, 205 mil 031.

La sigue India, con 6 millones 74 mil 702 casos acumulados, después de que en el último mes y medio contabilizó más de cuatro millones de contagios. La cifra de fallecidos es la tercera más alta, con 95 mil 542.

La segunda más alta corresponde a Brasil, con 142 mil 058 fallecidos, mientras que los casos acumulados ascienden a 4 millones 745 mil 464.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, emitió un comunicado al respecto, lamentando la pérdida de este gran número de vidas y calificando la cifra de un millón de “escalofriante”,

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.

We must never lose sight of each & every life.

As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i

— António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2020