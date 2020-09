Sheinbaum condena violencia en marcha proaborto; se asume feminista

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuestionó la violencia con la que este lunes se manifestó un grupo de mujeres encapuchadas en la marcha por la despenalización del aborto en el país, en particular contra las policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y aseguró que su gobierno “siempre está abierto al diálogo”.

Luego de la movilización que dejó 13 civiles y 44 policías lesionadas, reiteró que apoya al movimiento feminista y se reconoció como tal, pero aseguró que “no se combate la violencia con violencia”, menos -dijo- en una ciudad donde la interrupción del embarazo es legal desde hace 13 años.

Entonces, lanzó la invitación a las feministas y a la ciudadanía a reflexionar: “¿A quién ayuda esta violencia, este uso de objetos peligrosos? y ¿es justificable que una mujer policía sea golpeada en el piso?, ¿es justificable que una mujer policía sea martillada en la cabeza?”

Sheinbaum Pardo agregó que su gobierno está abierto a “construir agenda de mujeres, a construir acciones para la protección de las mujeres y también para ir mejorando cada vez más la actuación de la Policía de la Ciudad de México. Pero sí es importante, yo creo, que entre todos y todas construyamos una agenda de paz, una agenda de no violencia, porque hubo 44 policías mujeres lesionadas y traían bombas molotov”.

Los invito a seguir reflexionando: ¿A quién le sirve la violencia? pic.twitter.com/EfpEN6pxJl — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 29, 2020

Cuestionada sobre el actuar de las policías, rechazó que éstas llevaran gas lacrimógeno o toletes. “No hubo, no hubo gas lacrimógeno, no hubo”, aseguró y aclaró que lo que les lanzaron a las manifestantes era polvo de extintores de fuego. Luego, ofreció distribuir videos en los que se ve a las agresoras lanzar bombas molotov a las uniformadas. Entonces, insistió:

“¿Y si las policías no hubieran traído extinguidores para poder apagar el fuego? Ellas se hubieran prendido, inclusive, hemos visto en otras manifestaciones que ellas mismas –las mujeres que se tornan más violentas, que tienen objetos peligrosos– se han herido ellas mismas al lanzar una bomba molotov”.

Contención de marcha, por plantón de FRENA en Zócalo

La jefa de gobierno explicó que la violencia de las mujeres encapuchadas no generó las condiciones para que el contingente pudiera llegar al Zócalo, donde está el plantón del Frente Nacional Anti-AMLO.

Agregó que, desde el inicio de la manifestación, las autoridades las invitaron a entregar las bombas molotov, martillos, pistolas con gasolina, cohetones, spray con gas y otros artefactos peligrosos que llevaban, para que pudieran seguir su camino, como lo marca el protocolo de atención a manifestaciones.

No obstante, dijo que ellas “no quisieron” y se negaron al diálogo, por eso la policía las tuvo que contener. La barrera de policías con sus escudos durante unas cinco horas en la avenida Juárez, primero a la altura de la avenida Balderas y luego, en el Eje Central, frente al Palacio de Bellas Artes.

“En ocasiones anteriores, se les ha permitido entrar al Zócalo, sin embargo, en este caso, hay un plantón de un grupo de ideas muy conservadoras y con este antecedente de agresión a personas y de uso de objetos peligrosos, no había condiciones para que coexistieran las dos protestas en el Zócalo, cuantimás, en particular este grupo violento se ha negado al diálogo previo para poder acordar rutas y condiciones mínimas de manifestación”, dijo Sheinbaum.

Al leer un comunicado en videoconferencia, añadió que “el movimiento feminista merece todo nuestro respeto y simpatía. Yo me reconozco como feminista. Lo que no estamos de acuerdo es con la violencia, no podemos aceptar la violencia de ningún tipo. Siempre vamos a estar del lado de las víctimas, de las mujeres violentadas. Siempre vamos a estar del lado de la justicia”.

La mandataria capitalina aseguró que el fin de semana, hubo tres manifestaciones que su llegaron al Zócalo porque no hubo agresiones y previamente “hubo diálogo, se concertó la llegada, la salida y siempre se acordó respeto”.

Y recordó que “es obligación de todo gobierno la protección de las personas, independientemente de sus creencias. Defendemos a la Ciudad de México como una ciudad de libertades y de derechos”.

Sheinbaum Pardo reconoció la labor de las policías “por su entereza” y dijo que para todas las personas que se quieran manifestar “siempre está abierta la puerta del gobierno de la ciudad para dialogar, construir acciones y agendas de gobierno”.

Reacia a reconocer fallas en la aplicación del protocolo en manifestantes, solo dijo que “todo protocolo se puede mejorar” y pidió “que entre todas y todos construyamos la paz en la ciudad; podemos no estar de acuerdo, pero no podemos justificar estos niveles de violencia”.