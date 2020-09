LordPizza se justifica: “no me dejé, así de sencillo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tal como lo vaticinaron algunos usuarios de redes sociales, ya salió el video de #LordPizza, no para pedir disculpas, sino para justificar sus acciones violentas contra los empleados de una sucursal de Little Caesars, quienes no le quisieron vender una pizza porque no estaba usando cubrebocas, por lo cual fue a ponérselo y enfurecido regresó a amedrentarlos.

“¿La neta? No me dejé, así de sencillo”, indicó a modo de explicación sobre por qué quiso golpear a un empleado, insultó a una mujer trabajadora, no le hizo caso a sus amigos que pretendían calmarlo e incluso, según algunas versiones, pidió a sus acompañantes que le llevaran la pistola guardada en su automóvil.

En el video de 1.27 minutos segundos, difundido por el usuario @jerrywicho, el señor que no se identifica aseguró que los hechos ocurrieron “el viernes 26 o 27” (aunque el pasado viernes fue 25) y admitió que llegó a Little Caesars sin cubrebocas. Relató que la persona que le negó el servicio se lo dijo “con una actitud bien mamoma” pero que a él “no le importó”.

Aunque, continuó, después regresó con la prenda, la trabajadora de la pizzería le dijo que ya no se le vendería el producto debido a su actitud. El joven pidió hablar con el supervisor, quien le reiteró la negativa. Y aunque después sus amigos fueron por la pizza no se las quisieron vender porque sabían que era para él.

Cuestiona que no llamaron a la policía

Según la persona identificada como #LordPizza, en ese local siempre se portan “bien mamones”. También aseguró que fue golpeado por un empleado. Además cuestionó por qué los trabajadores no llamaron a la policía al verlo tan violento.

“Guachen”, dijo mientras muestra una marca en su brazo–. “Guachen la cara, también me pegaron”, señaló y aseguró que solo mostraron “su” parte del video, no donde se ve que “también estuvieron mal ellos”.

También exhibió donde supuestamente trabaja.

Hubo quienes se jactaron sobre los motivos de su reacción violenta.

Además, le lanzaron recomendaciones para continuar con su defensa. Otros ni creyeron su versión.

La víspera, un hombre vestido con bermudas negras, con una camiseta color azul, con el logotipo de Superman, se puso muy violento y enfurecido golpeó al personal de una sucursal de la cadena de pizzas Little Caesars porque le negaron el servicio, ya que no traía colocado el cubrebocas.

Aunque no se precisó, aun, si fue en Jalisco o en Chihuahua, por el video de 2:22 minutos se corrobora que fue en el norte del país.